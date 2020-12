Lista de concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado passa de 127 para 113

Integrando apenas o território continental português, a atualização da lista de distribuição de concelhos por nível de risco entra em vigor a partir de quarta-feira e até 23 de dezembro, no âmbito do novo estado de emergência para responder à pandemia da covid-19.

Para os concelhos com risco extremamente elevado e muito elevado, o primeiro-ministro, António Costa, disse que se mantém a proibição de circulação na via pública a partir das 13:00 nos fins de semana de 12 e 13 e de 19 e 20 de dezembro, estando em causa está o dever de recolhimento entre as 13:00 e as 05:00 do dia seguinte.

Além desta medidas, estes 113 concelhos estão sujeitos às medidas já em vigor e que se mantêm para os concelhos em risco elevado, como a proibição de circulação na via pública entre as 23:00 e as 05:00 nos dias úteis (nos casos de risco elevado, este horário funciona também aos fins de semana).

Em novembro, o executivo tinha já dividido os 278 municípios do continente em quatro grupos, consoante o nível de risco de transmissão: moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado.

Na atualização do mapa de risco, em conferência de imprensa, António Costa revelou que há 27 concelhos de risco muito elevado ou elevado que passam para risco moderado, devido a uma "evolução francamente positiva na última quinzena".

No global, há menos 12 concelhos no nível de risco extremamente elevado, passando de 47 para 35; menos dois de risco muito elevado, descendo de 80 para 78; mais seis de risco elevado, aumentando de 86 para 92; e mais oito de risco moderado, subindo de 65 para 73.

A informação sobre o mapa de risco está disponível em www.covid19estamoson.gov.pt.

Os 35 concelhos em risco extremamente elevado, por terem mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, são:

- Armamar

- Barcelos

- Belmonte

- Braga

- Cabeceiras de Basto

- Chaves

- Espinho

- Esposende

- Fafe

- Felgueiras

- Freixo de Espada à Cinta

- Gavião

- Guimarães

- Lousada

- Macedo de Cavaleiros

- Marvão

- Miranda do Corvo

- Mondim de Basto

- Nisa

- Paços de Ferreira

- Paredes

- Penafiel

- Portalegre

- Póvoa de Lanhoso

- Póvoa de Varzim

- Santa Maria da Feira

- Santo Tirso

- São João da Madeira

- Trofa

- Valença

- Valpaços

- Vieira do Minho

- Vila do Conde

- Vila Nova de Famalicão

- Vizela

Os 78 concelhos em nível de risco muito elevado por terem entre 480 e 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, são:

- Águeda

- Aguiar da Beira

- Alandroal

- Albergaria-a-Velha

- Alcanena

- Alfândega da Fé

- Alijó

- Almada

- Amarante

- Amares

- Anadia

- Ansião

- Arcos de Valdevez

- Arouca

- Aveiro

- Azambuja

- Baião

- Barreiro

- Boticas

- Bragança

- Caminha

- Cantanhede

- Cartaxo

- Castelo Branco

- Castelo de Paiva

- Celorico de Basto

- Chamusca

- Cinfães

- Condeixa-a-Nova

- Covilhã

- Crato

- Cuba

- Estarreja

- Figueira da Foz

- Gondomar

- Gouveia

- Guarda

- Ílhavo

- Lamego

- Lisboa

- Loures

- Maia

- Manteigas

- Marco de Canaveses

- Matosinhos

- Miranda do Douro

- Mirandela

- Mortágua

- Mourão

- Murça

- Murtosa

- Oliveira de Azeméis

- Oliveira do Bairro

- Ovar

- Pampilhosa da Serra

- Penacova

- Ponte da Barca

- Ponte de Lima

- Porto

- Rio Maior

- Sabugal

- Sardoal

- Sátão

- Seia

- Serpa

- Soure

- Tarouca

- Torre de Moncorvo

- Torres Vedras

- Vale de Cambra

- Valongo

- Viana do Castelo

- Vila Nova de Gaia

- Vila Nova de Paiva

- Vila Pouca de Aguiar

- Vila Real

- Vila Verde

- Vimioso

Os 92 concelhos em risco elevado de contágio de covid-19, por registarem mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, são:

- Alcácer do Sal

- Alcobaça

- Alcochete

- Alenquer

- Almeida

- Almeirim

- Alter do Chão

- Amadora

- Arganil

- Arraiolos

- Arronches

- Arruda dos Vinhos

- Barrancos

- Carregal do Sal

- Cascais

- Castelo de Vide

- Castro Daire

- Celorico da Beira

- Coimbra

- Elvas

- Entroncamento

- Évora

- Faro

- Figueira de Castelo Rodrigo

- Fronteira

- Fundão

- Golegã

- Grândola

- Lagoa

- Lagos

- Leiria

- Lousã

- Mação

- Mafra

- Marinha Grande

- Mealhada

- Mêda

- Melgaço

- Mértola

- Mesão Frio

- Mira

- Mogadouro

- Moita

- Monção

- Monchique

- Montalegre

- Montemor-o-Novo

- Montemor-o-Velho

- Montijo

- Nelas

- Odivelas

- Oeiras

- Oleiros

- Oliveira do Hospital

- Ourém

- Palmela

- Penalva do Castelo

- Penamacor

- Penedono

- Penela

- Peniche

- Peso da Régua

- Pinhel

- Pombal

- Portimão

- Odemira

- Reguengos de Monsaraz

- Resende

- Sabrosa

- Santa Marta de Penaguião

- Santarém

- São Pedro do Sul

- Seixal

- Sesimbra

- Setúbal

- Sever do Vouga

- Sines

- Sintra

- Sobral de Monte Agraço

- Terras de Bouro

- Tomar

- Torres Novas

- Trancoso

- Vagos

- Vila do Bispo

- Vila Franca de Xira

- Vila Nova de Cerveira

- Vila Nova de Foz Côa

- Vila Nova de Poiares

- Vinhais

- Viseu

- Vouzela

O Governo apresentou ainda uma lista com 73 concelhos em risco moderado de contágio de covid-19, por terem menos de 240 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que são:

- Abrantes

- Albufeira

- Alcoutim

- Aljezur

- Aljustrel

- Almodôvar

- Alpiarça

- Alvaiázere

- Alvito

- Avis

- Batalha

- Beja

- Benavente

- Bombarral

- Borba

- Cadaval

- Caldas da Rainha

- Campo Maior

- Carrazeda de Ansiães

- Castanheira de Pêra

- Castro Marim

- Castro Verde

- Constância

- Coruche

- Estremoz

- Ferreira do Alentejo

- Ferreira do Zêzere

- Figueiró dos Vinhos

- Fornos de Algodres

- Góis

- Idanha-a-Nova

- Loulé

- Lourinhã

- Mangualde

- Moimenta da Beira

- Monforte

- Mora

- Moura

- Nazaré

- Óbidos

- Olhão

- Oliveira de Frades

- Ourique

- Paredes de Coura

- Pedrógão Grande

- Ponte de Sor

- Portel

- Porto de Mós

- Proença-a-Nova

- Redondo

- Ribeira de Pena

- Salvaterra de Magos

- Santa Comba Dão

- Santiago do Cacém

- São Brás de Alportel

- São João da Pesqueira

- Sernancelhe

- Sertã

- Silves

- Sousel

- Tábua

- Tabuaço

- Tavira

- Tondela

- Vendas Novas

- Viana do Alentejo

- Vidigueira

- Vila de Rei

- Vila Flor

- Vila Nova da Barquinha

- Vila Real de Santo António

- Vila Velha de Ródão

- Vila Viçosa