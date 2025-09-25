Um certo acaso que alguns poderiam até atribuir a uma qualquer conjugação astral aproximou pessoas que gostam de livros e que, mais do que gostar, entendem que eles são imprescindíveis à formação do ser humano enquanto pessoa integral. E foi desse conjugar de vontades e do mecenato do Grupo Mota-Engil e dos seus principais accionistas, a Família Mota, que surgiu, pela mão do editor Manuel S. Fonseca, da Guerra e Paz, editores, a colecção: Os Livros Não Se Rendem. E é assim que, entre 2022 e 2026 foram e serão publicados 8 livros por ano, que estão disponíveis no mercado livreiro. Mas, porque objecto de mecenato e com esse propósito específico, todas as bibliotecas da Rede Nacional de Leitura Pública recebem um exemplar de cada livro. Esta rede é composta de 255 bibliotecas da rede pública nacional, pelo que no fim dos 4 anos estarão publicados 32 títulos e terão sido doados mais de 8 mil livros à Rede Nacional de Leitura Pública. Refira-se que esta colecção é hoje considerada uma das melhores colecções activas da edição portuguesa, sendo os livros traduções de grandes obras nunca publicadas antes em Portugal, tocando grandes temas históricos, filosóficos, antropológicos e científicos. E é também interessante referir que quando tanto se fala em crise do mercado livreiro, os leitores portugueses, nas livrarias, adquiriram já perto de 30 mil exemplares do conjunto das obras da colecção. Entretanto, e nos mesmos termos, o projecto Três Séculos de Economia Portuguesa, cinco livros escritos por cinco economistas portugueses analisando a economia portuguesa desde o Marquês de Pombal até hoje, está também em curso de publicação. Ou seja, com as duas colecções, a Rede Nacional de Leitura Pública terá sido destinatária de quase 9500 livros. Entretanto, os patrocinadores da colecção lançaram o desafio editorial de organizar uma edição de jovens autores portugueses, pelo que os livros vão continuar a não se render. Esta é uma iniciativa de apoio à cultura e à edição, iniciativa associada ao 80º aniversário do Grupo Mota-Engil. Em Junho do próximo ano o Grupo Mota-Engil fará 80 anos; com esta iniciativa e com a exposição que está a decorrer na sede da Fundação Manuel António da Mota, no Porto, assinala-se o início do caminho feito e que continua a ser percorrido ao longo de 3 gerações. Advogado e gestor