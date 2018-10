É cada vez mais difícil salvar a ordem mundial liberal

Estamos sempre a ouvir a mesma coisa: temos de defender a nossa ordem económica multilateral liberal. Se quisermos ter uma sala cheia de gente, em sítios como Davos, a acenar em concordância até à exaustão, é isso que se tem de dizer.

Eu discordo veementemente dessa afirmação. Acredito que estamos perante uma escolha fundamental entre resolver o problema e resolver o crime, entre abordar as questões e um jogo de atribuição de culpa. O Grupo de Pessoas Eminentes do G20 sobre Governança Financeira Global argumenta que as nossas instituições multilaterais precisam de reformas. Isso é sem dúvida verdade, mas eu iria além das sugestões propostas para uma maior eficiência e mais inclusão.

Políticos como Donald Trump, Viktor Orban e Matteo Salvini subiram ao poder por causa do enorme mau funcionamento dos nossos sistemas de capitalismo global. O brexit não é o resultado da intromissão russa ou de um suposto preconceito informativo da BBC, mas de uma longa série de conflitos políticos não resolvidos e do modelo de negócio rentista que o Reino Unido escolheu adotar dentro do mercado único europeu. A crise financeira global e as nossas respostas políticas expuseram até que ponto o sistema se tornara insustentável.

A zona euro é um exemplo perfeito de um sistema liberal que se tornou complacente e instável: desde que mergulhou na crise, as autoridades europeias fizeram tentativas persistentes de tapar o sol com a peneira. Contrariando o parecer do FMI, a União Europeia continua a fingir que a dívida grega é sustentável e baseia o seu julgamento nas previsões de crescimento que são claramente ridículas. Os Estados-membros da UE não tratam da questão porque não desejam reconhecer perdas nos seus empréstimos bilaterais.

Os choques políticos em Itália decorrem de uma união monetária disfuncional e de um regime de imigração insustentável. Não consigo ver como a Itália e a Alemanha podem permanecer presas no mesmo sistema monetário, a menos que tenhamos reformas que os dois países rejeitam, seja uma união política ou um ativo seguro único, ou reformas para alinhar sistemas económicos e judiciais.

A tendência lendária da UE para empurrar com a barriga deixou-nos numa situação em que não faz sentido falar sobre a crise da zona euro no pretérito. As dívidas grega e italiana são menos sustentáveis ​​hoje do que em 2010, quando a crise começou, e a Alemanha está hoje menos disposta a apoiar a zona euro.

O ideal seria restaurar o sistema. Mas, em vez disso, continuamos a procrastinar e a esperar que alguma coisa aconteça. Emmanuel Macron, o presidente francês, tinha ideias sobre como reformar a zona euro, mas as suas propostas ficaram reduzidas a quase nada. A oportunidade de reforma chegou e despareceu.

Tal como no início da década de 1930, os sistemas económicos libertários estavam a autodestruir-se por causa da sua tendência inerente de produzir instabilidade financeira e social. Estamos a fazer melhor do que há 90 anos na estabilização do produto interno bruto, mas a observação de que muitos países avançados tiveram um crescimento do PIB mais ou menos robusto e uma baixa taxa de desemprego não serve para avaliar a dinâmica política subjacente, que é muito mais influenciada por variáveis ​​como desigualdade de rendimentos, falta de habitação e receios de insegurança no emprego entre as classes médias.

Outro paralelo com a década de 1930 tem sido uma tendência para os partidários da ordem liberal insistirem em políticas prejudiciais através da austeridade pró-cíclica, dos pagamentos de bonificações a banqueiros, de uma política monetária que aumente os preços dos ativos ou através de acordos de livre comércio que limitem a independência dos tribunais nacionais.

Os sinais reveladores do fim da democracia liberal têm estado visíveis muito antes dos recentes tumultos eleitorais. Sabemos que estamos com problemas quando não se pode impor um imposto sobre transações financeiras porque os bancos ameaçam transferir as suas transações para um paraíso fiscal. Ou quando os países não podem aumentar o imposto sobre as empresas pelo mesmo motivo. Ou quando grandes fabricantes de carros e produtos químicos se podem envolver em comportamentos criminosos persistentes e safarem-se. O que corrompe os sistemas liberais é um colapso de controlos e equilíbrios na nossa vida económica.

Mas o extremismo político é apenas uma resposta aos sistemas liberais falidos. Pode-se descartar as bitcoins como sendo apenas mais uma bolha. Mas eu não apostaria as minhas bitcoins ganhas com esforço na nossa capacidade de preservar indefinidamente o monopólio de emissão de dinheiro do estado. Como o rescaldo da crise financeira demonstrou, esse monopólio é crucial para que os sistemas financeiros liberais garantam a estabilidade macroeconómica básica. É o único instrumento de política que temos que ainda funciona. Salvar a ordem mundial liberal tornar-se-á progressivamente mais difícil quanto mais fraco se tornar o instrumento.

Se nos importarmos verdadeiramente com a ordem multilateral liberal, com o livre comércio e com a UE, a coisa menos útil que se pode fazer é defender o statu quo e hiperventilar com os populistas. O nosso problema é a nossa própria equipa e não a equipa adversária.

© The Financial Times Limited, 2018.