A UE poderia, e deveria, ajudar a aprovar o acordo de Theresa May

A União Europeia optou, sabiamente, por não se enredar nas discussões internas do Reino Unido sobre o brexit. Não conspirou com os partidários da permanência para ajudar a conseguir um segundo referendo, nem tentou empurrar o Reino Unido para uma versão específica do brexit. A UE tem interesse em ver aprovado o acordo que fez com Theresa May. Não tem interesse em participar em jogos políticos que poderiam sair pela culatra e acabar com o Reino Unido a deixar a UE sem um acordo cimentado.

Isto pode parecer surpreendente aos leitores habituados a uma perspetiva britânica, mas Theresa May provou ser uma interlocutora fiável para a UE nos últimos dois anos. O que é que eles podem fazer para a ajudar? Eu vejo três áreas específicas.

A primeira seria uma renegociação limitada, mas substantiva, de alguns aspetos do próprio acordo de saída. O consenso em Bruxelas agora é que isso não é possível. No máximo, dizem, só pode haver alguns ajustes cosméticos sobre o futuro relacionamento na declaração política que acompanha o acordo. Mas se isso mudar, não será a primeira vez que uma posição que a UE declarou ser a última palavra acaba por ser a penúltima. Uma vez que fique claro que a atual versão do acordo em cima da mesa está morta, a UE pode concordar em aceitar um modesto ajuste para a rede de segurança irlandesa, que se tornou o principal ponto de discórdia para os deputados conservadores descontentes.

A rede de segurança para a Irlanda neste acordo foi comparada ao purgatório - um lugar onde se fica preso num limbo desconfortável. O que os críticos britânicos do acordo esquecem, no entanto, é que, se as medidas de proteção fossem acionadas, o Reino Unido não ficaria sozinho na antecâmara do inferno. A UE também lá estaria e aquele é um lugar onde a união não quer acabar.

Por que razão a UE quereria conceder ao Reino Unido o benefício de uma união aduaneira sem a necessidade de aderir às regras do mercado único, sem obrigações de liberdade de circulação e sem contribuir para o orçamento da UE? É a isso que os europeus costumavam chamar escolher o melhor de dois mundos. Do ponto de vista da UE, é essencial que a rede de segurança nunca seja acionada ou que permaneça o menos tempo possível.

O mecanismo irlandês é horrível, mas é simetricamente horrível. Geoffrey Cox, o procurador-geral do Reino Unido, está formalmente correto quando avisa no seu parecer legal que, em teoria, isso poderia durar para sempre. Emmanuel Macron, o presidente francês, inflamou a situação com a sua sugestão irresponsável de que a França poderia manter o Reino Unido controlado para sempre, a menos que este permitisse aos barcos franceses pescarem em águas britânicas.

Esta ameaça também levanta um importante problema jurídico, que Geoffrey Cox abordou no seu parecer: O artigo 50º do Tratado de Lisboa permite à UE negociar um acordo transitório, mas não uma relação permanente. A rede de segurança irlandesa, tal como negociada no acordo de saída, pode não ser inteiramente coerente com a legislação da UE, porque é potencialmente permanente.

Uma saída seria inserir uma linguagem no acordo que deixe claro que nenhum lado pode forçar o outro a permanecer indefinidamente nesse arranjo contra sua vontade. As duas partes poderiam até concordar com um procedimento para o terminar. A UE tem razão em insistir num mecanismo de apoio irlandês. Mas certamente não pode ser correto um presidente francês desonesto usar esse mecanismo como uma ferramenta para chantagem política.

A segunda ajuda que a UE pode oferecer é abrir o leque de escolhas de futuras relações. Se ajudar incluir uma participação ao estilo da Noruega no Espaço Económico Europeu como uma opção potencial, então que assim seja. Defendi esta solução durante muito tempo, mas o acordo de Theresa May é a melhor opção. Dá ao Reino Unido mais liberdades em acordos de comércio externo e na política de imigração. Principalmente, a Noruega não resolve o problema do mecanismo irlandês.

Por fim, a UE poderia ajudar Theresa May, indicando que o Reino Unido já não é bem-vindo como Estado-Membro de pleno direito. Enquanto os partidários da permanência puderem acenar com a opção de permanecer na UE, não poderá haver maioria para um acordo do brexit. Por isso, em algum momento, a UE terá de dar o segundo referendo como assunto encerrado.

A pior coisa que a UE pode fazer é assistir à queda de Theresa May com o fracasso do seu acordo, na esperança de que isso abra magicamente o caminho para uma reversão do brexit. Só um tolo faria previsões sobre o rumo da política do Reino Unido nos próximos dias e semanas. Mas o risco de um brexit sem acordo continua muito presente em qualquer rumo que possa ser seguido.

