A notável estabilidade eleitoral em Portugal

O aspeto mais impressionante do resultado da votação de domingo é a estabilidade do comportamento eleitoral dos portugueses. Um número mais ou menos igual de eleitores votou mais ou menos nos mesmos partidos, mantendo os grandes equilíbrios políticos mais ou menos na mesma. Isto não significa que a política portuguesa esteja estagnada, nem que o resultado eleições europeias de 2019 seja irrelevante para o que aí vem. Mas não deixa de ser notável a estabilidade eleitoral em Portugal, ainda mais numa Europa em convulsão política.

É um facto que ninguém pode ficar tranquilo com o estado da democracia quando mais de sete milhões de eleitores registados não se deram ao trabalho de ir votar. A situação parece mais alarmante quando se verifica que a taxa de abstenção subiu de 66% para 69%, em contraciclo com a generalidade da UE. No entanto, a situação é menos grave do que parece. O número de pessoas que votou no domingo de facto aumentou, ainda que ligeiramente, face às eleições de 2014. A subida da taxa de abstenção não se explica pela redução da participação, mas antes pelo aumento do número de eleitores registados. Os apelos à mobilização dos eleitores em grande parte da UE contra os riscos dos extremismos parecem ter resultado, o que é bom. Em Portugal esse risco não existia e ainda assim o número de votantes aumentou um pouco, o que não é mau.