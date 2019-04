Os EUA elegeram Obama, inspirados pelo "Yes we can", e depois Trump e o seu "Make America great again". Os slogans são sempre simples texto em complexo contexto. Seja na política, nas canções ou até no humor - onde não há slogans, há bordões, uma espécie de refrães dos sketches, que se popularizam pela repetição nestes, ou que ficaram populares porque as pessoas os repetem noutras circunstâncias.