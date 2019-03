Era hoje que havia Brexit, não foi?

"Em vez de hoje irmos beber champanhe para festejar a saída do Reino Unido da UE vamos tomar é antidepressivos", disse esta sexta-feira o deputado britânico Gareth Johnson, na câmara dos Comuns, para constatar e lamentar que o Brexit não tenha acontecido, como inicialmente previsto, este dia 29 de março às 23.00.

O desabafo do deputado do Partido Conservador de Theresa May ilustra bem o sentimento geral de frustração e confusão, por qualquer que seja o ângulo pelo qual se olha para o que tem acontecido no Reino Unido desde que a 23 de junho de 2016 52% dos eleitores votaram a favor do Brexit e 48% votaram contra o Brexit.

Já ninguém, à exceção talvez das casas de apostas britânicas, aguenta o Brexit. Cidadãos, políticos, diplomatas, juristas, analistas, académicos, governantes, politólogos e jornalistas sofrem agora de fadiga de Brexit. De um lado, os britânicos, que acharam que iriam sair conforme quisessem, nos seus termos, numa atitude que, de resto, sempre tiveram na UE. Do outro, a UE que, sofrendo de pânico não confessado em relação à hipótese de um país conseguir provar que é possível sair, resolveu dar uma lição aos britânicos. Se querem sair, muito bem, mas não na lógica cherry picking.

Enquanto o braço-de-ferro decorria, a tensão aumentava, à medida que o dia 29 de março se aproximava. Sucederam-se declarações inflamadas, em conferências de imprensa, em entrevistas, no Twitter, na câmara dos Comuns - que apesar de nalguns dias mais parecer uma taberna tem dado importantes lições de transparência. Surgiram rebeliões, demissões no governo de May, teorias da conspiração contra a primeira-ministra, dissidências no Partido Conservador e no Labour.

O calcanhar de Aquiles do Reino Unido, a Irlanda do Norte, foi atingido em cheio pelo acordo do Brexit. O ponto relativo ao backstop, mecanismo de salvaguarda destinado a evitar o regresso de uma fronteira física entre as Irlandas, consta do acordo entre Londres e a UE27 mas é rejeitado por brexiteers radicais e pelos unionistas do DUP. Estes são, no essencial, os principais responsáveis pelas três rejeições do acordo de May sobre o Brexit.

A República da Irlanda, outro Estado membro da UE, recusa uma fronteira física com a Irlanda do Norte, depois de o Reino Unido sair da UE. E tem o apoio unânime dos governos de todos os países da UE27. Dublin argumenta que o regresso de uma fronteira viola os Acordos de Sexta-Feira Santa. Estes puseram fim a décadas de conflito sangrento entre unionistas e republicanos e foram assinados há 21 anos. Faz dia 10 de abril. Por sinal o dia do Conselho Europeu do tudo ou nada, em que ou o Reino Unido apresenta o plano que vai seguir ou, dois dias depois, há No Deal Brexit.

A questão do backstop suscitou inúmeros debates, na câmara dos Comuns, mas também fora dela, com políticos do Sinn Féin (que recusam ocupar os seus lugares de deputados em Westminster) e académicos a sublinharem que no referendo de 2016, a Irlanda do Norte votou contra o Brexit, pela permanência na UE. O mesmo aconteceu na Escócia. Apenas a Inglaterra e o País de Gales votaram favoravelmente à saída do Reino Unido da UE.

No calor do momento, por diversas vezes, os dirigentes nacionalistas escoceses do SNP ameaçaram já repetir o referendo sobre a independência da Escócia se essa for a única maneira de a Escócia permanecer dentro da UE. Ao longo de todo este processo do Brexit, o Reino Unido conseguiu desunir-se a si próprio, aos cidadãos e políticos das suas quatro nações. E unir a UE em torno do backstop e da Irlanda, quando noutros dossiês, desde os refugiados à Rússia, os governos europeus não conseguem entender-se e passam os dias a trocar farpas entre si ou com a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Isto, o Reino Unido conseguiu com o Brexit, aquilo que ainda não conseguiu foi fazer acontecer, de facto, o Brexit.