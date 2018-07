Quando o Ferdinando me veio visitar comentou que nunca tinha visto tantas senhoras à janela como em Lisboa. "Foi o que mais gostei na cidade", disse ainda o italiano que já leu muito Pessoa.

O Ferdinando tinha razão, passei a tomar nota e a apreciar os vários estilos com que se pratica o janelismo. Algumas fazem renda, outras conversam com as vizinhas, há quem regue as plantas, quem afague o cãozinho ou o gato e algumas estendem a roupa devagar, meticulosamente, esticando com as mãos enrugadas os lençóis e o tempo.

As senhoras à janela deveriam ser património cultural da UNESCO, são os olhos e os ouvidos das casas, a alma e a memória da cidade.