Este Parte, Aquele Parte

Quando vim para aqui morar dizia-se que os Anjos estavam na moda, fruto da reabilitação do Intendente e do aumento do turismo. Fui um dos escritores e artistas que se deixaram seduzir pelas rendas baixas e casas espaçosas, "um achado", pensávamos nós.

Ainda não sabíamos (mas devíamos ter desconfiado) que seríamos apenas a primeira vaga de um processo de gentrificação, abrindo caminho aos hotéis e aos investidores estrangeiros.

Entretanto o bairro pula e avança, cada vez com menos artistas, ou residentes históricos, ou até lisboetas. Os amigos vão-se despedindo, rumo à Amadora e à margem Sul.

Afinal, foi mais um achado que se perdeu.