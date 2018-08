A minha terra é o Benfica

O André tem nove e o Pedro tem quinze, são filhos de pais separados e já moraram em várias casas, alguns bairros e até em cidades diferentes. Sou amigo da mãe do André e do pai do Pedro e passámos férias juntos, fiquei amigo deles também.

O André é do Benfica, vê-se pela camisola do Pizzi que enverga dia sim, dia não, a bola com o símbolo do clube e até o pijama com a águia Vitória. O Pedro é do Sporting, mais discreto na indumentária mas "muito doente", é ele que o diz. Vai acompanhando as polémicas de Alvalade com a testa enrugada e "sempre a sofrer", é ele que o diz.

Numa manhã de praia perguntaram-me de onde eu era e eu devolvi a pergunta. Hesitaram, encolheram os ombros, e foi o André que respondeu: "De onde é que eu sou? Sou do Benfica!".