Namorar o mundo

Não sei ao certo, devia ter uns 16 ou 17 anos, fim do liceu, primavera. Um grupo de colegas meus do Liceu Pedro Nunes começava a sair e a dar-se com as raparigas do Liceu Maria Amália. Estava a mudar e mudaria muito nos anos seguintes, mas naquele ano o Pedro Nunes era ainda um liceu quase só de rapazes e o Maria Amália um liceu quase só de raparigas e a tradição era ainda a de os rapazes do Pedro Nunes irem para a porta do Maria Amália esperar as raparigas.

Eu não. Eu era do futebol (que adorava jogar mais do que torcer por uma equipa), das bandas desenhadas e das teorias sobre se havia vida noutros planetas que discutia com mais um dois dos meus amigos. Mas os outros estavam a desertar e a passar para o mundo dos namoros e das conversas parvas com as raparigas.