D Pedro II e o próximo presidente do Brasil

Getúlio Vargas, que se suicidou no palácio presidencial, Juscelino Kubitschek, que viu a ditadura militar tirar-lhe os direitos políticos, e Lula da Silva, hoje preso por corrupção. Em comum estes três homens têm o lado trágico, mas também o serem os mais célebres dos 40 presidentes do Brasil, visto de fora pelo menos. Jair Bolsonaro levou uma facada na campanha, mas não conta ainda. Ganhou ontem a primeira volta, mas precisa de repetir o triunfo dia 28 para chegar a presidente, o 41.º. Ser conhecido mundo fora, isso já conseguiu ele de antemão, sendo capa até da Economist e do Liberation.

Fama e valor não são o mesmo, hoje como no passado. Ao contrário dos Estados Unidos, onde regularmente os historiadores se disponibilizam a votar sobre o desempenho dos presidentes, no Brasil ninguém no mundo académico se parece ter dado a esse trabalho de hierarquização, talvez pela dificuldade de estabelecer critérios, talvez porque há que comparar eleitos e ditadores (como no caso de Portugal), o que não acontece nos americanos.

Mesmo assim, nos Estados Unidos flutuam muito as apreciações dos presidentes ao longo dos tempos, só sendo estável o trio sagrado no topo, que desobedece à ordem cronológica: Abraham Lincoln, George Washington e Franklin Roosevelt. O primeiro salvou a União, o segundo conquistou a independência, o terceiro fez do país a potência dominante no planeta. Cada um deles pertence a um século diferente: XIX, XVIII e XX.

No caso do Brasil, que nasceu monarquia em 1822 e só se tornou república em 1889, é possível identificar figuras mais memoráveis do que outras, sendo Getúlio, Kubitschek e Lula bons exemplos, não só pelo lado trágico já falado como pelos feitos reconhecidos, como criar a Petrobras, mandar construir Brasília ou adotar medidas para atenuar as desigualdades.

Há tempos, a Folha de São Paulo enumerou cronologicamente os tais 40 presidentes, de Deodoro da Fonseca, que derrubou o imperador D. Pedro II, a Michel Temer, vice de Dilma Rousseff que foi o grande beneficiado da destituição da antiga aliada. E nas minibiografias que o jornal publicou percebia-se que Campos Sales (1898-1902) se destacou pelo "saneamento das finanças do país", que Affonso Penna (1906-1909) "modernizou capitais e portos brasileiros, além de ampliar as redes ferroviária e telegráfica" ou que Wenceslau Braz (1914-1918) "esteve no poder durante toda a Primeira Guerra Mundial, momento de grande crescimento da indústria nacional". Mas senti falta, por exemplo, de referirem que no tempo de Rodrigues Alves (1902-1906) o Brasil acrescentou ao seu território o Acre, estado quase o dobro do tamanho de Portugal. É certo que muito do mérito pertenceu ao barão de Rio Branco, o chefe da Diplomacia, mas mesmo assim...

E Rodrigues Alves até foi em 1918 eleito de novo, só não tomando posse porque ficou doente, tal como aconteceria com o carismático Tancredo Neves em 1985, que cedeu o cargo ao vice José Sarney (no caso dos Estados Unidos, William Harrison governou só um mês antes de morrer de pneumonia e mesmo assim não consta como o pior dos presidentes!).

Seguindo a mesmo listagem da Folha, lá está Getúlio tão popular que foi eleito presidente em 1950 apesar da etiqueta de ditador herdada da sua primeira passagem pela presidência (1930-1945). "Criou a Petrobras, que garantiu o monopólio nacional sobre a prospeção, a lavra, o refino e o transporte do produto. Até hoje é considerado um dos mais importantes presidentes do Brasil", escreveu o jornal. Lá está também Kubitschek (1956-1961), que "trouxe a indústria automobilística ao status que ocupa hoje no país, dando privilégio ao sistema rodoviário em detrimento do transporte ferroviário e hidroviário" e "construiu Brasília". Lá está igualmente Emílio Médici (1969-1974), um general que liderou o "milagre económico" que coincidiu com o tri da canarinha, mas também foi o rosto dos anos mais duros da ditadura militar (Dilma foi torturada nessa época), alguém a relembrar o general Park Chung-hee na Coreia do Sul, cuja apreciação ainda divide historiadores e opinião pública do país asiático quatro décadas depois da morte.

Já em democracia, com eleições diretas desde 1989, o Brasil teve dois presidentes notáveis, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) e Lula da Silva (2003-2011), ambos muito reputados além-fronteiras. Cada cumpriu dois mandatos, com FHC a bater Lula duplamente nas urnas, mas depois Lula a ser capaz de não só de se eleger e reeleger como de fazer eleger a sua delfim Dilma. Uma recente sondagem do Instituto Vox Populi colocava-os como os dois melhores presidentes brasileiros do período pós-1985, mas com a enorme vantagem de 55% a 9% a favor de Lula, apesar dos problemas na justiça.

O Vox Populi é suspeito de ser simpático com o Partido dos Trabalhadores, mas o estudo coincidiu com outros que davam Lula como favorito se fosse autorizado a disputar as presidenciais de 2018, pelo que a maior crítica é a falta de distância histórica para julgar o desempenho de FHC, professor de sociologia que, ainda como ministro das Finanças de Itamar Franco, criou o Plano Real e controlou a hiperinflacão, versus Lula, o metalúrgico que aproveitou o boom das exportações de matérias-primas para financiar programas sociais aplaudidos dentro e fora do Brasil.

Voltando aos Estados Unidos, os historiadores têm sido benevolentes com os modernos presidentes. No mais recente estudo, datado de Junho deste ano, Barack Obama fica em 12.º, Bill Clinton em 15.º e George Bush pai em 20.º. Dos últimos quatro inquilinos na Casa Branca só Bush filho é pouco valorizado. Obama tem boa nota sobretudo na busca da igualdade, Clinton na gestão económica, Bush pai nas relações internacionais. E Donald Trump? Como será o atual presidente dos Estados Unidos avaliado pelos historiadores do futuro? A imagem internacional da América vai mal, mas a economia corre sobre rodas e o desemprego não era tão baixo desde 1969, na era Richard Nixon, um presidente que tem recuperado posições no ranking, apesar da demissão por causa do Watergate.

E no Brasil? O que vem a caminho? Seja quem for o novo presidente, que marca deixará no país? Como sintetizará a Folha de São Paulo, numa edição daqui a meio século (o jornal é quase centenário, estará cá em 2068) o líder que sair destas eleições, depois da segunda volta? Foi líder de fação ou unificador? Que impulso deu ao país?

Nos comentários que tenho lido nos jornais brasileiros, metade dos brasileiros não tem esperança alguma em Bolsonaro, a outra metade sente o mesmo em relação a Fernando Haddad, por isso vão a desempate. Mas há uma figura do passado que aparece muitas vezes elogiada e não é nenhum presidente. É D. Pedro II.

Dizem do Bragança filho do nosso D. Pedro IV, e não creio que sejam só monárquicos a fazê-lo, que foi o melhor governante que o Brasil teve (o mais culto, de certeza). Ora aqui está um desafio mais para os historiadores brasileiros se um dia imitarem os rankings presidenciais à americana: já que têm que incluir presidentes eleitos e não eleitos, não se esqueçam de juntar os dois imperadores. Será que o Brasil, um colosso que em 2022 celebra dois séculos, tem tido líderes à altura?