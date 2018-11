Os perigosos sonâmbulos do Brexit

Era bom que não nos esquecêssemos que Theresa May, agora a lidar com uma revolta conservadora pelo acordo com Bruxelas, fez campanha pelo Remain, assim como David Cameron, o primeiro-ministro que convocou o referendo sobre a permanência ou saída do Reino Unido da União Europeia. E, no entanto, na noite de 23 de Junho de 2016 saiu vencedor o Brexit. Vencedor por escassa maioria (51,9%), mas vencedor no final de contas e nisso os britânicos, de longa tradição democrática, costumam ser muito certinhos: votou-se (tal como acontecera em 1975, mas em sentido contrário), está votado, não se anda a convocar referendos sucessivos até haver o resultado ótimo como fizeram há uns anos os irlandeses para salvar o Tratado de Lisboa.

O problema não foi, pois, o referendo. Foi sim a incapacidade de Cameron e companhia de antecipar o que traria uma eventual vitória do Brexit, na verdade só desejada na classe política a sério por gente como Boris Jonhson, tão ambicioso como imaturo. E essa incapacidade, ou responsabilidade, recai tanto sobre May e Cameron como sobre Jeremy Corbyn, um líder trabalhista atípico, que mais entusiasmado como ser revolucionário do que pragmático, escassa campanha fez contra o Brexit, traindo o europeísmo do seu partido, onde Tony Blair e Gordon Brown pontificam.

Tudo isto faz-me recordar o livro Os Sonâmbulos, de Christopher Clark, sobre como governantes irresponsáveis levaram a Europa para a guerra em 1914. Desta vez o sonambulismo à beira Tamisa não terá consequências tão dramáticas, mas mesmo assim nem o Reino Unido voltará a ser o mesmo (Escócia e Irlanda do Norte votaram pelo Remain) nem o projeto europeu terá o mesmo fulgor. Toda a gente se lembra de como a série Sim, Sr. Primeiro-Ministro ironiza sobre a tradição britânica de se manter fora da Europa, mas é por isso mesmo que a adesão em 1973 à então Comunidade Económica Europeia tanto significou - um corte com a história, tal como a aproximação franco-alemã que esteve na base da fundação em 1957 o foi também.

Não sabemos como serão os próximos meses até 29 de março, data marcada para o divórcio. Há quem diga que ainda se pode tentar uma separação amigável, outros que a zanga é inevitável, outros ainda sonham com a reconciliação, uma renuncia do Brexit. Mas o tempo do sonambulismo tem de acabar. Sobretudo entre os líderes britânicos. É absurdo que Nigel Farage, um Zé Ninguém que sempre se alimentou do euroceticismo de parte do povo britânico, seja o único a poder secretamente rejubilar com todo estes caos que ameaça os dois lados do Canal da Mancha. Nem Boris já se pode dar a esse luxo. E se nos 27 alguém confia que isto no final vai tudom acabar em bem, talvez ande um pouco a dormir também.