Uma boa ideia se vier de Thomas Jefferson, uma estupidez se for Donald Trump a defendê-la? Em 1803, os Estados Unidos compraram a Napoleão um vasto território a oeste do Mississipi que em tempos recentes tinha andado a passar de mãos francesas para espanholas e novamente para francesas. E o negócio ficou para a história como a Louisiana Purchase, mesmo que abrangesse 15 dos atuais 50 estados. Trump, sucessor longínquo de Jefferson na Casa Branca, terá, segundo o The Wall Street Journal, andado a falar sobre uma eventual compra da Gronelândia, uma ilha gigantesca na América do Norte, povoada por umas dezenas de milhares de esquimós mas administrada pela Dinamarca. E, assim que se soube da ideia, o mais fácil foi pôr nela o rótulo de estúpida. É um juízo demasiado apressado. Já falaremos de como a China entra nisto tudo.

É certo que os tempos da Imobiliária América, quando os Estados Unidos cresciam mais por aquisição do que por conquista, já lá vão. Mesmo assim é impressionante a lista de compras: claro, a famosíssima por Jefferson à França, mas também a de Franklin Pierce ao México em 1853 (para arredondar uns territórios conquistados) ou a de Andrew Johnson à Rússia em 1867, esse Alasca que merece muitas comparações com a Gronelândia, não só na baixíssima densidade populacional a contrastar com abundantes recursos como no aspeto do valor estratégico - já se imaginou a Guerra Fria se a União Soviética tivesse herdado o Alasca dos czares? Aliás, Harry Truman tentou também comprar a ilha em 1946, logo após uma Segunda Guerra Mundial que mostrou como era apetecível para os inimigos da América, a ponto de esta ter para aí destacado tropas que destruíram todas as infiltrações nazis.