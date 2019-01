Alerta: A juntar ao Brexit, hoje há recessão alemã?

Hoje é um dia cheio de incertezas na Europa. A que está sob os holofotes é se haverá votação ou não em Westminster sobre o acordo do Brexit com a União Europeia. Aquela que tem sido menos falada é a possível recessão na Alemanha, com os números do quarto trimestre de 2018 a serem divulgados e a poderem ser de contração como foram no terceiro (a produção industrial caiu 1,9% em novembro, daí o receio).

Imaginemos que não há votação no Reino Unido ou até que se confirma a previsão para Theresa May da mais pesada derrota parlamentar de um governo num século. E imaginemos que a isto se soma a notícia da maior economia europeia em crise, mesmo que ligeira. Um cenário mau, muito mau, sobretudo porque o caos do Brexit promete estar para durar, e muito além de 29 de março, a data marcada para uma rutura ainda sem regras definidas; e também um cenário muito mau porque numa Alemanha onde a chanceler Angela Merkel está já em contagem decrescente para deixar o poder, os dois grandes partidos, juntos no governo, se preparam para ter uma fraca capacidade de resposta às críticas de uma Alternativa para a Alemanha que nasceu partido anti-euro mas já fala também de virar costas à União Europeia, depois de domingo ter aprovado um eventual Dexit se não houver reformas profundas.

E tudo isto num cenário de partida de Mario Draghi, que hoje apresenta no Parlamento Europeu o relatório de atividades do BCE, sabendo-se já que este é o seu último ano à frente do banco e que desde 31 de dezembro a instituição que dirige deixou de comprar dívida pública, a arma que o italiano encontrara para estimular a economia da Zona Euro.

Fica aqui o alerta, inclusive em Portugal, para quem anda otimista em excesso e também para aqueles que andam distraídos em demasia sobre o futuro da União Europeia. O projeto continua admirável, e hoje em Estrasburgo até se festejam os 20 anos da moeda única, mas tem algumas fraquezas e cada vez mais inimigos.