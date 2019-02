A culpa não é toda de Maduro, mas...

Mortalidade infantil a subir na Venezuela e a descer no resto da América Latina a partir de 2013, ponto em que as duas linhas se cruzam. Este gráfico publicado numa das últimas edições da The Economistdeixa evidente o que se passou na Venezuela desde a morte de Hugo Chávez e a ascensão de Nicolás Maduro à liderança da chamada Revolução Bolivariana: a degradação das condições de vida, que se faz sentir com especial impacto num dos indicadores de saúde mais importantes.

Significa isto que a culpa do atual estado de coisas seja exclusivamente do antigo vice-presidente de Chávez e seu delfim? Não, de forma alguma. Já no período final da governação de Chávez, presidente desde 1999, se percebia a chegada de problemas económicos e, logo, sociais. Bastava a queda do preço do barril de petróleo, principal fonte de divisas da Venezuela há décadas e base das generosas políticas sociais patrocinadas pelo Governo do Partido Socialista Unificado da Venezuela (PSUV). Vítima de um cancro, Chávez morreu antes de ver desaparecer as condições que lhe permitiram acumular sucessos eleitorais.