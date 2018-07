Na minha rua havia um jogo chamado coca da barroca. Havia, havia, apesar de só haver três entradas no Google, duas delas muito antigas. A partir de quantas entradas no Google é que se presume que as coisas existiram mesmo? A coca da barroca começava como um normal jogo da apanhada, apanhada com coito, mas o coito aqui é para quem apanha. O coito eram normalmente os ferros. Os ferros eram uma estrutura de ferro para se brincar e subir. Um desgraçado ficava a apanhar, e quando apanhava o primeiro, os dois tinham de regressar para os ferros. Com a particularidade de poderem levar pancada de todos os outros até chegarem aos ferros. Depois ficavam os dois a apanhar, mas de mão dada. A regra da pancada valia quando apanhassem outro, mas também sempre que alguém da equipa que estava a apanhar desprendia as mãos, o que se torna mais comum à medida que a corrente aumenta.

O jogo da coca da barroca exige cálculos simples. Quanto mais longe se vai caçar, mais pancada se apanha no regresso ao coito, e mais oportunidades há para alguém deslargar as mãos (o corretor pode corrigir as vezes que quiser deslargar com um sublinhado serpenteado encarnado, que eu vou continuar a usar deslargar, desde logo porque deslargar é uma das várias formas possíveis de largar, não são sinónimos como julgam os entendidos da língua). Isto é compensado pelo facto de muitos dos fugitivos ficarem nas redondezas do coito, onde os apanhadores têm sempre de voltar quando apanham alguém, para não perderem a sua oportunidade de lhes distribuir umas valentes castanhadas - batem menos, mas batem sempre. O funcionamento do jogo não leva a que haja um mecanismo interno de autolimitação da força na medida em que, se se fizer um só jogo, os que levam a pancada são sempre os mesmos, sem oportunidade de, no mesmo jogo, retribuírem a castanhada. Os antigos inimigos, que fugiram, que bateram, passam a membros da mesma equipa, a direção da matilha tem de estar alinhada e agarrar os mais lentos nas guinadas para não ter de voltar ao coito.

Isto vem-me à cabeça na última semana, a propósito da estratégia de Costa, que já conseguiu apanhar o PSD naquele aperto de mão para a fotografia. De mão apertada, o PSD passou para a equipa dos que estão a apanhar, algemados na ponta da corrente do governo e da geringonça. Passou sem passar, ou não passou, passando. Rui Rio transbordava de felicidade, numa estratégia que a ver vamos se corre muito bem ou muito mal. Parecia um casamento sem papel passado, mas de aperto de mão entre homens (eram só homens). A série A Casa de Papel, que é assim uma telenovela em bom, que passa na Netflix (as coisas passam ou estão na Netflix?), tem muita utilidade para aprender um castelhano mais vernáculo e mais específico. Por exemplo, algemas diz-se esposas. Algemar e esposar.

A alternativa de esquerda passa a ter uma alternativa à direita. E agora estão todos como na coca da barroca, ninguém quer deslargar a mão e correr para o coito porque nunca se sabe quem vai apanhar mais carolos no regresso ao coito. O BE parece apostado em crescer e refrescar a base eleitoral, e até ficar sozinho com o PS, coisa que o PS não quer. O PSD de Rio parece considerar o bloco central a única via da sua sobrevivência, talvez acenando aqui e ali às hostes com lugares num hipotético governo, ou simplesmente esperando que uma postura responsável seja recompensada pelo eleitorado.

Pode fazer-se oposição de várias formas e feitios, e percebe-se que esta liderança queira afastar-se do modo de fazer oposição de Passos Coelho, mas fazer oposição implica alteridade, ser outro. Cair nas algemas do PS talvez seja demasiado pouco outro. E depois de fazer acordos transversais, o que fará o PSD no Orçamento? E se votar favoravelmente o Orçamento, ou se se abstiver, que margem eleitoral fica para o PSD? Já tínhamos o Bloco e o PCP sem saber como deslargar o PS. Agora passámos a ter o PSD. É que para ter as políticas do PS, por que razão hão de os eleitores votar noutro partido que não seja o PS?