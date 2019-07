Bolsonaro ataca a Lava-Jato

Glenn Greenwald, o fundador do The Intercept Brasil, tem sido acusado de atacar a Operação Lava-Jato.

Como o próprio prémio Pulitzer já explicou - inclusivamente em entrevista exclusiva ao DN -, a acusação não procede: na verdade, ele está a defendê-la.

Ao demonstrar que um dos juízes, vendido como herói - como se eles existissem além dos quadradinhos da Marvel -, agiu com desabrida e ilegal parcialidade e que um dos procuradores, que se vende como anjinho - como se eles andassem a passear-se por aí e não no céu -, quis enriquecer por meios clandestinos às custas da operação, separa o trigo do joio, distingue a moeda má da moeda boa.

Moraliza a operação

Durante o consulado Lula da Silva, a imprensa, por linhas direitas ou tortas, também foi tentando demonstrar que, apesar dos "trigos" da gestão do ex-sindicalista, o Brasil não estava a ser governado por um herói ou anjinho imune ao "joio", como a propaganda oficial sugeria.

A imprensa - a responsável, pelo menos - não está contra um ou contra outro protagonista. Está pela descoberta da verdade, doa ela a que protagonista doer.

Quem pode estar contra a Lava-Jato são os próprios protagonistas. Ou seja, no caso, os políticos e os juízes que, pelos seus projetos e decisões, a podem influenciar.

Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal que há um mês, após reunião com o presidente Bolsonaro, disse ter assinado um inusitado pacto entre os poderes (logo ele que, como mais ninguém, devia zelar pela sua divisão), é que atacou a Lava-Jato.

Pelo menos, na opinião do procurador da operação do Rio de Janeiro. Segundo Eduardo el Hage, o juiz "suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil", depois de ter tomado a decisão monocrática de cancelar os processos em que o Ministério Público usou dados bancários dos investigados sem autorização judicial.

Não está em causa qual dos dois, o procurador ou o juiz, tem razão à luz do direito. O que está em causa é a motivação da decisão de Toffoli: tomou-a a pedido do advogado do senador Flavio Bolsonaro, acusado de desviar dinheiro de assessores-fantasmas com a conivência de um cúmplice miliciano. E o timing: ignorou olimpicamente, por anos, outros pedidos para ceder agora, servil, ao do filho do presidente.

Resumindo: a Lava-Jato é ferida de morte - diz um dos seus chefes - porque o juiz decidiu dar razão ao "01".

Se a decisão de Toffoli tivesse partido, por hipótese, de um recurso de Lula, o belicismo bolsonarista correria imparável pelo esgoto das redes sociais. E o presidente do Supremo poderia contar com as tradicionais ameaças de morte em série.

Mas partiu de Flávio. São, portanto, incalculáveis os estragos causados nos cérebros binários e maniqueístas dos fãs simultâneos de Bolsonaro e da luta contra a corrupção - sim, porque por alguma misteriosa razão há quem relacione o primeiro com a segunda, assim como associa o capitão do exército reformado aos 33 anos e deputado ocioso da nação por três décadas à iniciativa privada, ao empreendedorismo e à austeridade.

Perante o dilema, o mais bolsonarista dos bolsonaristas, o mais binário dos binários, o mais maniqueísta dos maniqueístas, ou seja, o próprio Bolsonaro, tinha de tomar posição. Afinal, ficaria do lado do filho ou do lado da Lava-Jato?

"Pelo que eu sei, pelo que está na lei, dados passados, dependendo para quê, devem ter decisão judicial", disse Bolsonaro, colocando-se ao lado de Flávio, porque como presidente ele é um excelente pai.

Resta saber o que dirão os apoiantes da luta impiedosa contra a corrupção por todos os meios - não interessa nem se o juiz foi parcial - que catapultaram Bolsonaro do anonimato ao Planalto.

Das duas uma: ou vão para a rua protestar contra Toffoli, contra Flávio e contra Jair, com "pixulecos" deles em punho, ou jamais qualquer manifestação dos últimos anos foi afinal contra a corrupção.