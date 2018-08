Última Hora: boa notícia!

O sempre respeitado e o, hoje, "oh meu Deus obrigado por existires, se não como resistir a Trump?!" The New York Times tem um lema que expõe na sua primeira página, cada dia: "Todas as notícias que merecem ser impressas". O lema vem da fundação (1851, o NYT é um dos poucos diários mais velho do que o DN, fundado em 1864). Quase meio século depois, o NYT fez um concurso para mudar de lema.

Prémio, 100 dólares, então uma fortuna, milhares de ideias novas, uma ganhou, o prémio foi pago mas o lema continuou o mesmo. Agora, sempre atual - e ainda mais tão "oh meu Deus obrigado por existires" -, tão bom em papel e tão bom online, o jornal é obrigado a fazer pela vida e encontrar constantes razões de interesse para os seus leitores. Desde há pouco, o NYT passou a oferecer, ao fim-de-semana, um florilégio de boas notícias. Elas são escolhidas entre as publicadas durante a semana e o leitor que não quer notícias duras ou tristes pode assinar uma seleção daquelas que tornam o coração mais leve.

Reparem, se o lema antigo for cumprido - "todas as notícias que merecem ser impressas" - também as felizes são impressas. Mas o jornal admite que talvez elas sejam submersas pela maré das más... Ou que há leitores que têm esse direito à ilusão da felicidade... Ou, tão só, que há ditadura de uma certa forma de ver o mundo que impede o otimismo... Seja como for, este fim de semana, li sete artigos, que eram o pacote oferecido aos assinantes, em The Week in Good News (A Semana em Boas Notícias): do aumento inusitado de nascimentos de baleias no Antártico, ao jeito de certos pedregulhos de Oman, na Península Arábica, que transformam o dióxido de carbono em pedra (ao que parece isso pode ajudar a salvar o planeta)...

Dei-me conta que ao longo da semana, entre as 77 notícias que fui espreitar ao NYT, não tinha dado pelas tais 7 boas. E gostei muito de ter sido recuperado da minha distração. Querem ver que as transformações por que passam os jornais também me podem transformar?