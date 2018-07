Tump quando visita, invade

Esta manhã, à chegada de Trump, Londres lançou o Baby Blimp, um dirigível em forma do atual presidente americano, o que foi um duplo erro. Blimp é o som desagradável que faz um dedo ao passar por um balão, onomatopeia com que se batizaram as aeronaves flutuantes. Ora, Donald Trump nem é fino como látex, todo ele é casca grossa, nem é flutuante, mas, isso sim, flatulento de cada vez que fala.

Acresce que não se brinca com indivíduos como Trump. No primeiro mandato de Barack Obama, este resolveu gozar com o ainda não político Donald Trump, empresário com várias falências, vedeta de televisão e mulherengo ordinário. Em 2011, no jantar dos correspondentes na Casa Branca, Obama mostrou um vídeo sobre o seu próprio nascimento em África: O Rei Leão. Toda gente riu e olhou o alvo da brincadeira, que estava na sala: Trump era divulgador da invenção de Obama não ser americano...

Cruel, Obama cravou mais um ferro: "Atenção, o vídeo é uma brincadeira, um desenho animado da Disney..." As câmaras focaram Trump, de cara cerrada. Mas não foi a estocada final, cinco anos depois ele começou a vingar-se do mundo, não só das mulheres que apalpava e dos clientes que vigarizava.

Hoje, Donald Trump visita o maior aliado da América, a Grã-Bretanha. Um pouco por causa do Baby Blimp que sobrevoa Londres, um pouco porque ele vê em Theresa May uma fraca que não é nem o ditador Kim Jong-un nem o brutal presidente filipino Rodrigo Duterte, Trump aproveitou para amesquinhar o país que o recebe.

Sem pudor, disse "eu avisei-a [a May] sobre como fazer o Brexit", deu bitaites públicos sobre uma polémica interna britânica, reprovando o "brexit suave", e interferiu na escolha política dos anfitriões, dizendo que Boris Johnson "daria um grande primeiro-ministro." Donald Trump não é indivíduo que se convide lá para casa.