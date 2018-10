Tancos, Marcelo, SIC e o estado da falta de noção

A frase (ontem, na SIC Notícias, noticiário das 12:00) é longa mas merece ser totalmente reproduzida. Falava-se de Tancos, da entrevista que Marcelo Rebelo de Sousa dera à agência Lusa e na imagem aparecia outra frase: "Toda a verdade doa a quem doer."

Mas essa, curta, é outra frase, dita pelo Presidente na tal entrevista. Aquela que refiro no início do texto é da autoria da SIC Notícias e é com ela que se introduziu a notícia. Disse essa introdução: "Quando se sente começar a ficar chamuscado no fogo de Tancos, Marcelo Rebelo de Sousa escolhe a agência Lusa para escapar aos efeitos das chamas".

Portanto, um facto, na medida que uma frase o é porque explicita o que uma determinada pessoa o diz - e aqui o facto é o Presidente dizer que é preciso apurar toda a verdade sobre Tancos - foi, esse facto, despropositadamente antecedido, num noticiário, pela interpretação que lhe deu quem narrava o facto. Achou-se que Marcelo se achava a começar a ficar chamuscado. E porque se supôs assim, achou-se que Marcelo achou ter de dar uma entrevista à Lusa para fugir aos efeitos das chamas. O tratante!

É verdade que a frase da SIC também é um facto, na medida em que explicita o que a SIC Notícias acha sobre o assunto. Mas sobre esse achar há que dizer o que já foi contado numa anedota. Vai um homem a uma entrevista de emprego e o empregador pergunta: "Diga lá qual é o seu maior defeito?" O homem respondeu: "A sinceridade." Ao que o empregador retorquiu: "Eu acho que a sinceridade não é um defeito." E o homem rematou o assunto: "E eu estou-me nas tintas para o que o senhor acha."

Pois eu tenho os mesmos sentimentos acerca daquele achar da SIC Notícias sobre Marcelo Rebelo de Sousa, no momento de um noticiário em que se dava uma notícia sobre Marcelo. Dito isto, volto ao facto, a notícia sobre Marcelo e Tancos. Relembro o essencial. 1) No quartel de Tancos, roubaram-se armas, e notícias subsequentes revelaram que não foi a primeira vez. É preciso apurar tudo doa a quem doer. 2) As armas foram devolvidas pela PJM, com algumas falhas de material e, por outro lado, com material a mais, o que leva a concluir que o famigerado roubo não foi único. Acresce que, confessadamente, elementos da PJM forjaram a entrega, conluiaram-se pelo menos com um dos assaltantes e esconderam a operação da PJ, legítima responsável pelas investigações. "É preciso apurar tudo doa a quem doer", insistiu o Presidente, e bem.

Esses 1) e 2) envolvem crimes que devem ser resolvidos, explicados e castigados. Feito isso, o essencial fica feito. Sobre um provável 3), chicanas políticas (especialidade nacional), já estamos bem servidos: várias insinuações, misteriosos memorandos, algumas demissões e muito jornalismo tipo barata tonta. Ora, os 1) e 2) é que são o essencial. Resolvidos, fica o provável 3) esclarecido. Mas indo pela especialidade nacional, daqui a um ano (e mais insinuações, memorandos, demissões, achismos...), arriscamo-nos a um terrível espanto: mas que roubo em Tancos?!