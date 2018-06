Sonho de um dia em que Amália faz anos 

Quando me telefonou, ele adiantou duas palavras: edificante e enternecer. Eu leio o cronista brasileiro Ruy Castro há muito e já apresentei um livro dele. Parêntese, a apresentação era de uma biografia de Nelson Rodrigues e falei com o livro na mão: "Estou entre o Ruy Castro e o Nelson Rodrigues", disse. Como se as pessoas não vissem que eu pairava em êxtase... Fechado o parêntese. No telefonema de há semanas o Ruy falou-me do seu novo livro, recolha de crónicas só com histórias felizes. Brinquei, ele arriscava-se a ser acusado de plágio: The New York Times oferecia, ao domingo, um florilégio de boas notícias publicadas nos últimos sete dias, intitulado The Week in Good News (A Semana em Boas Notícias). O Ruy tranquilizou-me, sempre fizera crónicas edificantes e de enternecer e a secção do NYT era recente. Prometeu mandar-me o livro.

Recebi A Arte de Querer Bem. Um bom rei inverteria os termos - por exemplo, diria "a arte de bem cavalgar" - mas em bom plebeu o Ruy Castro preferiu a ordem simples. Entretanto eu estava agarrado a outro assunto. A capa do livro tinha um fundo ondulante como o calçadão de Copacabana, pedras importadas de Portugal, calcite branca e basalto negro. Espreitei o nome do autor da capa, Victor Burton.

O nome da editora já me tinha posto a navegar: Sextante. Como aquele instrumento de navegação aperfeiçoado por Gago Coutinho, quando da travessia aérea, dele e de Sacadura Cabral, de Lisboa ao Rio de Janeiro, em 1922. Eu estava no meu gabinete, abri a gaveta da secretária e tirei uma brochura. Pode parecer coincidência a mais mas é de admitir que por estes dias, em que o meu jornal entra pelo futuro dentro, me tenha cercado de muito do seu passado. A brochura era pequenina como um palmo, impressa a duas cores, de 24 páginas, e foi publicada com a edição de 26 de outubro de 1922... E ali fiquei, ar ponderado (coisa nenhuma, divagava), com a brochura e o livro do Ruy, um em cada mão. Sabiam que antes da II Guerra Mundial, no Rio, Gago Coutinho trabalhou na redação da Cruzeiro, a mãe de todas as revistas brasileiras? "E?!...", dirá o leitor. Sei lá, só para lembrar.

Acordei, então, com o nome do capista, Victor Burton. Seria descendente do Richard Burton? Não desse, não sejam triviais, que faria aqui o bonitão que enviuvou Liz Taylor? Falo do aventureiro, explorador e linguista que entrou em Meca disfarçado de afegão. Que haja prole dele até ao Victor da capa não garanto, mas admitia-a porque o Richard Burton, o viajante, tinha andado também pelo Brasil, a soldo do Império Britânico. O português era uma das 25 línguas que ele falava e traduziu Os Lusíadas. Da viagem, em 1866 (o DN acabava de iniciar a viagem que continua hoje), ele fez o livro Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico, de Sabará a Pirapora (que palavras boas de fazer soar) e pelo rio São Francisco. Soube das aventuras brasileiras de Burton e do livro por um outro livro e outro Ruy (Duarte de Carvalho), angolano nascido em Santarém que foi vizinho e companheiro dos pastores kuvales, do deserto do Namibe...

Que misturada de gente e geografias... Pois não é. São gentes de destinos longínquos, juntas pelo que nós somos. Daí que o leitor que galga os jornais pela ordem das páginas, para chegar a esta passou pela 44, onde compaginam o Ruy e o Germano Almeida, último Prémio Camões. O carioca e o cabo-verdiano da ilha de São Vicente a ver passar os navios, de Lisboa pelo Atlântico Sul, para os portos brasileiros, à direita, e roças de São Tomé e fazendas angolanas de açúcar, à esquerda... Eu quero um jornal com um hino e esse tem palavras do clarinete de Luís Morais a despedir-se dos emigrantes no Mindelo, um jornal porto, de partidas e chegadas, da nossa língua.

E volto às crónicas de histórias de bem dizer do Ruy Castro - e, de facto, a ele todo. Serão o nosso livro de estilo. Quer dizer, este jornal, viaje por papel ou online, condições técnicas, terá amor pela palavra, condição sentimental. E quanto às modalidades e géneros praticados, o livro de estilo será exemplar. Quando o grande biógrafo contou as vidas de Nelson Rodrigues (1912-1980) e de Garrincha (1933-1983), ainda havia muitos contemporâneos dos contados. Mas quando o Ruy Castro publicou a biografia de Carmen Miranda ela já tinha morrido há 50 anos (1955)... Então, depois de ter coligido tudo quanto era papel, discos e filmes, memórias palpáveis, e ter conversado com as últimas testemunhas, memórias imateriais, o biógrafo sentia-se ainda com sede de mais. Então, conta Heloísa, a sua mulher, o Ruy foi pelas ruas do Rio e não havia octogenário que lhe escapasse: "Desculpe, você conheceu a Carmen?"

Exato, o jornalismo devia ser feito só por amantes do seu ofício.