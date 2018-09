O DN contado aos leitores (1)

Um dia, fim dos anos 1950, o meu pai comprou o carro da nossa vida, a dele e a minha. Um Chevrolet Bel Air de dois azuis, dois bancos corridos e um cheiro a novo que ainda hoje persigo. No passeio inaugural pela nossa cidade, sentei-me no banco da frente, inspirei e voltei a inspirar o cheiro que, posso garantir, tinha palmeiras e pôr do Sol. Eu não mexia no volante e na manete das mudanças, claro, nem rodava o botão do rádio, mas o meu pai permitiu-me subir e descer o vidro da janela, ao meu lado. Um suave tornear de punho, como as pás de um moinho, com o silêncio de um moinho, e eu era o dono do Chevy Bel Air de dois azuis. O gesto de subir e descer as janelas de um carro ficou para mim sempre esse, o das pás de um moinho. Algumas décadas depois apareceu o botão elétrico, movido por um só dedo, que adotei sem me dar conta. Mas parado num semáforo, quando pretendo uma informação do condutor do carro ao lado, inclino-me e faço-lhe sempre o gesto do moinho, para ele abrir a janela à minha dúvida. Já me aconteceu, com condutores mais novos, assistir a um espanto: que raio de sinais estou eu a fazer?... Na história dos automóveis a técnica de fazer descer e subir os vidros do carro é um episódio. Na minha história é uma bela memória, um cheiro, o meu pai ao lado, mas digo isso usando carros que me deem segurança, comodidade e melhor maneira de me levar daqui para ali. E as janelas dos meus carros, há muito, sobem eletricamente. Já o contei muitas vezes, no editorial de um jornal esquerdista, o Libération, li o seu diretor Serge July a dar-me uma lição. O líder da direita italiana estava sequestrado, posava preso e Aldo Moro tinha medo. Dizia o editorial, há 40 anos: "Quando um homem nos olha assim, estamos com ele." Há dias, li um magnífico texto no The New York Times, sobre o empolgante Portugal-Espanha. Como temos um contrato com o NYT, o texto foi de imediato publicado pelo DN (primeiro em inglês, pela urgência, e logo traduzido). Aquele editorial do Libération, li-o em papel; o da semana passada, li-o no online (primeiro na edição americana, depois na nossa). O papel ou não, nestas histórias, foi meio ou não. O jornalismo, em ambas, foi tutano. A partir de 1 de julho, é anunciado hoje, o DN será online, em cada minuto da semana, mais diário do que nunca; ao domingo, será também em papel, caprichado. Com jornalismo, sempre.