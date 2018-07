Desta vez Trump não chega para desculpa

Ignore-se a figura encimada por amarelo torrado (hoje já mais encanecido), esse Donald Trump que desvirtua qualquer discussão, e os factos são: na cimeira de 2014, os membros da NATO garantiram que iriam consagrar 2% do seu PIB à Defesa até 2024. Porém, quase três em quatro dos 29 signatários do acordo - entre eles, a Alemanha, o país que deve a sua sobrevivência e unidade ao que a NATO fez por ela durante décadas - estão abaixo daquela meta e dificilmente a podem vir a atingir no prazo prometido.

Aquele patamar foi decidido já depois de a Europa conhecer os perigos modernos, enormes e iminentes que defronta, nomeadamente o terrorismo islâmico. Enfim, não terá sido com um encolher de ombros que se decidiu aquela meta. Entre outras contas feitas para lá chegar, foi considerado que, como na Bélgica, um terço das despesas vão para reformas dos militares, o que de pouco servirá para os propósitos de defesa invocados. Quer dizer, aqueles 2% não eram do tipo logo se vê, era um mínimo necessário.

E, no entanto, o incumprimento europeu é o já referido. Claro, o desbocado do Trump é um cego negociante que deste assunto vital (a defesa da Europa e da América e a segurança do mundo) só pretende colher vantagens comerciais. Falou grosso aos seus aliados, ontem, o que vamos ter ocasião de contrastar, já para a semana, com os modos como tratará o seu cúmplice Vladimir Putin. Seja. Mas nem essa figura sinistra desta vez eclipsa outras responsabilidades. Neste caso, as nossas, da Europa.