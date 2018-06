Pub

Eu sei, essa blusa cinzenta é condição, não é escolha. A vida é que nos impõe muito do que usamos e isso tende a repetir-se mais com o passar dos tempos. A velha senhora levantou-se da sua mesa num café de Campo de Ourique e veio na minha direção, de olhar firme. Trazia um jornal nas mãos, agarrado pela dobra, as folhas esvoaçantes viradas para o chão. O jornal ainda há pouco estava a ser lido. Eu sabia ao que eles vinham - ela e o DN. Parou à minha mesa. "Vai acabar?", perguntou. Nas últimas semanas, a essa pergunta eu tenho respondido com clareza. Claro que não! O DN não só não vai acabar como vai ter maior e melhor relação com os leitores. Todos os dias vai estar mais presente, num site dedicado a melhor informar. O leitor ganhará com o que a tecnologia agora permite, como ganhou quando o cabo submarino juntou Lisboa a Londres e Nova Iorque - na edição inaugural do DN, há 153 anos, tivemos uma notícia sobre um discurso de Lincoln, em plena Guerra da Secessão. E, depois, as fotografias. E, depois, elas a cores. E, depois, tantas mudanças... Na eleição de Mandela (há só um quarto de século), era eu repórter pelas estradas da África do Sul, os infográficos recolhiam do meu computador, por telefone, o texto à hora de jantar, mas os leitores só o leriam ao pequeno--almoço. Ontem, fomos vendo e lendo as mulheres sauditas a fazer uma revolução e até a ligar, em direto, a ignição do carro... Não, o DN não vai acabar, pelo contrário, vai estar - todos os dias e todos os minutos - tão vivo quanto a modernidade o permite. A mudança do próximo domingo, 1 de julho, é simples continuação do que temos mudado. E mais: ao domingo, o DN vai ser o jornal de sempre, em papel, só que muito, muito melhor... É isso que eu tenho dito - e é sincero e é verdade. Mas não foi isso que eu disse à velha senhora do café, em Campo de Ourique. Convidei-a a sentar--se à minha mesa. Foi aluna do colégio de Odivelas, como a minha mãe. Trabalhou na estação dos CTT ao fundo da Calçada da Estrela e lia o seu jornal no elétrico, quando ia para o emprego. Quando foi da Desfolhada, a canção de Simone na Eurovisão, até se zangou com o homem do quiosque porque ele não lhe reservara o jornal e o DN esgotou: "Eu ia no 28, zangada, todos com o jornal e eu não..." Está reformada há tantos anos e o seu luxo é o jornal de todos os dias, no café. Não lhe aconselhei iPad, computador ou telemóvel e o DN de domingo, em papel, não lhe resolvia o hábito de todos os dias. Eu estava triste e envergonhado. Disse o que tinha para lhe dizer: "Desculpe." Que mais posso dizer, senão que o que vou tirar à velha e leal leitora obriga o DN a ser melhor?