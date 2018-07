A notícia é antiga, a lição é para hoje

Uma simples bola azul, uma nova secçãozinha de ler e andar, era a intenção. Está por aí, algures neste DN (mais um, o n.º 54494, mas o primeiro exclusivamente digital da nossa longa história). Diz, hoje, a bola azul: "O que aconteceu em 1920". O ano assinalado é um qualquer, escolhido entre os nossos 153 anos já cumpridos porque, cada dia, queremos mostrar-vos uma capa antiga do jornal. A data do dia e mês, essa, corresponde sempre à do dia em que o leitor nos lê. Hoje, pois, a capa de 2 de julho de 1920.

Ler e andar era a intenção. Mas quando temos tão longa história, como não encontrar uma capa com um acontecimento insólito ou importante? Reparem na capa de hoje, ela assinala um facto histórico cheio de implicações: "Monsenhor Pacelli, chega a Berlim o novo núncio apostólico", 2 de julho de 1920. Isto é, chegava à capital alemã aquele que será Pio XII, o Papa que 20 anos depois iria manter relações ambíguas, levando o Vaticano a salvar judeus mas também a permitir a fuga de responsáveis nazis no fim da II Guerra Mundial...

Porém, a manchete do jornal, nesse dia, era outra coisa e boa para aprendermos com ela, hoje: é uma lição sobre a tradicional fraqueza do Portugal moderno (enfim, o que ele já era há 100 anos) perante o passado que herdou. Ou, tão-só, era uma notícia sobre a nossa incapacidade de abandonar a letargia e ousar, apesar dos avisos de portugueses contemporâneos e mais lúcidos... O mais importante do DN de 2 de julho de 1920 era, pois, um artigo de duas colunas na primeira página, sobre a necessidade de se construir uma linha de comboio entre Macau e Cantão, capital da região chinesa vizinha.

O artigo do jornalista Henrique Valdez, membro do Leal Senado de Macau, defendia que aquela linha férrea era a condição para Macau escapar ao estrangulamento em que outras potências internacionais, Inglaterra e França, a queriam manter. Aviso em vão. Anos mais tarde, em 1938, outro artigo do DN insistia: essa ligação férrea com Cantão faria do porto de Macau o mais importante do Extremo-Oriente... Hoje, já é possível ir de TVG a Cantão, sim. Mas embarcando em Zhuhai, cidade de vizinha de Macau, tão perto que se pode ir a pé.

O diário dos nossos dias, que somos hoje, já ontem era bom de ler e ser ouvido. Enfim, com o DN, até lendo os jornais antigos é saber mais...