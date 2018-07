A malícia do vendedor de cautelas premiadas

É um velho, 71 anos, e é idolatrado pelos seus rapazes que são ídolos mundiais, como Cavani e Suárez; anda de muletas e comanda homens que correm e artistas que bailam. Óscar Tabárez, amado e respeitado. Treinador do Uruguai, já o era em 1990, no Mundial de Itália, e depois de saídas e retornos dirigiu a seleção do seu país que eliminou Portugal, há dias, na Rússia. Tabárez, El Maestro, pela mais legítima das razões, não por dirigir uma orquestra sinfónica, muito mais do que isso: por ter sido professor primário.

E naturalmente de Tabárez - de quem mais podia ser? - veio a lição que destapou a relativa irrelevância do mais badalado espetáculo mundial. Após a eliminação portuguesa e depois de o Uruguai também ter sido obrigado a voltar para casa mais cedo, surgiu a carta do respeitado treinador: "De que serve sermos campeões do mundo se os nossos jovens não sabem onde fica a Rússia? É tempo de cumprir a promessa e destinar 6% do PIB para a Educação."

Frases lapidares e edificantes que deram a volta ao planeta. Twitter, Facebook, jornais, rádios... El Maestro, siempre! Um lamento, porém: para quando o VAR nas notícias? Quando começamos a lê-las com sentido crítico? Seria prudente, as frases eram falsas, Tabárez nunca as escreveu. Com a mesma malícia do vendedor de cautelas premiadas, hoje as fake news atacam enganando-nos com a mais esperta das razões: dão-nos o que gostamos de ouvir.