A Europa a andar

O francês Manuel Valls pode vir a ser o candidato do partido espanhol Ciudadanos à Câmara de Barcelona, nas eleições de 2019. Valls é cidadão europeu e essa condição permite-lhe eleger e ser eleito nas municipais de países da União Europeia - diz a lei. Outra coisa é o costume e não são tantos assim os presidentes de câmara europeus que são nacionais de outros países. A maire de Paris, Anne Hidalgo, nasceu na espanhola Cádis, mas foi para França com 2 anos e tem nacionalidade francesa desde os 14 - não entra no rol dos estrangeiros eleitos em outro país europeu. Valls também não é exatamente um exemplo puro de estrangeiro que se candidata algures: ele nasceu em Barcelona e só aos 20 anos teve nacionalidade francesa. Mas se com Hidalgo as trocas de nacionalidades e cargos só permitem uma ironia histórica - Cádis foi a única cidade espanhola que não foi ocupada durante a invasão das tropas francesas de Napoleão - o caso do seu compatriota Manuel Valls tem outra força. Afinal, ele é um ex-primeiro-ministro francês, ex-candidato a candidato socialista nas últimas eleições presidenciais francesas e atual deputado. Concorrer a Barcelona pode também ser interpretado como um remedeio para quem viu diminuída a carreira no seu país - há pouco mais de um ano, Valls sonhava ser o presidente de França... Mas, por outro lado, a provável escolha do Ciudadanos no "francês" é um ato político que bebe na força catalisadora da Europa. Ciudadanos, o partido espanhol mais eficaz contra o separatismo catalão, percebeu que um oriundo de Barcelona, com vida política feita em França, é, por si próprio, a imagem da Europa - coisa de juntar. Como disse na semana passada o português Marcelo aos espanhóis: "Nós e vós", "vós e nós", outrora separados, hoje, graças à Europa, são mais "vós e nós", "nós e vós". O resto é fazer - "se hace camino al andar", como disse Antonio Machado. O poeta que morreu na fronteira franco-espanhola, quando as fronteiras europeias matavam.