Mal amadas belles de jour

Pub

Uma das grandes perplexidades da minha vida cívica é o contraste entre a forma como o mundo ocidental avançou na consciencialização dos direitos das pessoas com uma orientação sexual minoritária face à lentidão no reconhecimento dos direitos das mulheres. Perplexidade tanto maior quando o que está em causa é o mesmo: combater os papéis sedimentados de género e a hegemonia de noções tóxicas de masculinidade e feminilidade.

Uma das explicações possíveis será o facto de a maioria das pessoas, depois de uma reação inicial adversa, passar a encarar a questão da homossexualidade como algo que não lhe diz respeito, "um problema lá deles", permitindo uma visão liberal da coisa: "Dar direitos aos homossexuais não muda nada na minha vida". Ao invés, repensar os papéis da mulher e do homem no seio da relação heterossexual é algo que põe tudo e todos em causa; bastará lembrar a polémica sobre os cadernos da Porto Editora para se perceber o quão arreigada está a ideia da necessidade de uma diferenciação fundamental entre mulheres e homens -- e digo necessidade porque o que está em causa é o receio de que se educarmos meninas e meninos da mesma forma eles não se diferenciem.

Testemunha desse pavor de que afinal a "natureza" não tenha estabelecido fronteiras tão claras é a forma como se reage quando um menino demonstra interesse por "coisas de menina". Numa reportagem para este jornal, a dona de uma loja de brinquedos descrevia como mães e pais reagiam, aos gritos, ao ver meninos agarrar em tachinhos ou em bonecas: "Larga já isso, não é para ti."

Recordei esse desespero da loja de brinquedos ao ler a carta assinada por Deneuve e mais 99 francesas no Le Monde. Pretendendo, a propósito do movimento #metoo, denunciar uma "vaga de purificação puritana própria de uma sociedade totalitária", as signatárias começam por afirmar que "a violação é um crime, mas o engate insistente ou canhestro não é um delito, nem o galanteio uma agressão machista", para a seguir se lançarem num texto que certifica ser "necessária" a "legítima tomada de consciência das agressões sexuais exercidas sobre as mulheres, nomeadamente no quadro profissional, onde alguns homens abusam do seu poder", considerando porém que essa denúncia deu origem a uma campanha de "delações" que "infantiliza as mulheres como eternas vítimas" e que é uma injustiça que homens se demitam ou vejam a sua vida profissional posta em causa por "pôr a mão num joelho" ou "roubar um beijo". Tivesse a carta ficado por aqui e poderíamos, malgrado a estultícia de algumas afirmações -- por deus, ninguém considera "o galanteio uma agressão machista", se de galanteio, entendido como observação educada e não descontextualizada, se tratar --, vê-la como chamada de atenção oportuna para possíveis exageros. Porque a sede de uma espera só se estanca na torrente e há grandes chances de no meio de denúncias justas e consubstanciadas surgirem outras sem sentido ou falsas.

Mas as signatárias passam à defesa da "liberdade de importunar", asseverando que "a pulsão sexual é por natureza ofensiva e selvagem", que "um apalpão no metro não é coisa para traumatizar para a vida e pode ser visto como expressão de grande miséria sexual e um não acontecimento", culminando na acusação a "um certo feminismo" de "ter raiva aos homens e ao sexo". Ou seja, pretendendo combater a ideia das mulheres como crianças incapazes de se defender, negam a gravidade de agressões já tipificadas como crime em Portugal (importunação sexual, artigo 170º do Código Penal) e definem os homens como crianças incapazes de se controlar, possuídos que estarão por essa "pulsão ofensiva e selvagem" da qual pelos vistos as mulheres não comungam -- pelo contrário, já que lhes é atribuída a superior e maternal capacidade de compreender apalpões de desconhecidos como manifesto de infelicidade, até porque "os acidentes que impliquem o corpo de uma mulher não atingem necessariamente a sua dignidade e não devem, por muito duros que sejam, fazer dela uma vítima perpétua. Não somos redutíveis ao nosso corpo."

Face às reações justamente furiosas, Deneuve quis, em declarações ontem ao Libération, clarificar a sua posição. Afirma que nunca pretendeu dizer que o assédio é bom, demarca-se de co-signatárias que afirmaram que se pode "gozar numa violação" e pede desculpa às vítimas que se possam ter sentido agredidas pela carta. Mas é caso para perguntar se a protagonista de Belle de Jour e de Repulsa leu o que assinou. Porque o que ali está é que é da natureza dos homens atacar e das mulheres reagir dizer não ou sim, submeter-se ou rebelar-se. Ora é essa hiperestrutura de poder, essa definição desigual do relacionamento entre mulheres e homens, que o movimento #metoo tem como alvo -- porque o poder e o ascendente dos homens sobre as mulheres sobreleva em muito o contexto profissional: é um facto histórica e culturalmente construído que aquele texto, ao nem mencionar, legitima como "natural" e inquestionável. Como se fosse impossível às signatárias pensar um mundo em que o papel dos homens não seja importunar e perseguir e o das mulheres ser importunadas e perseguidas, a ponto de acharem que o sexo é isso, que os homens são isso, e que quem não concordar os odeia. Pobre Deneuve, pobres belles de jour: não conseguem imaginar outro mundo, outro sexo, outras formas de ser homem e mulher.