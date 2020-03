Parar a Europa duas semanas, já! O medo é pior que o covid-19

Medo do quê, exatamente? A preocupação das minhas filhas está centrada nos avós. Os números não enganam: a partir dos 70 anos, a percentagem de pessoas que morrem de covid-19 é de 8 por cento em cada 100 infetados. Se a idade é superior a 80 anos, pode atingir quase 15 pessoas em cada 100. Ao mesmo tempo há dois factos aparentemente contraditórios, mas interessantes: 80 por cento da população mundial contrairá o vírus até 2021 (segundo o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, in Público) e, no entanto, mais de metade da população nem sequer terá febre ou chegará a saber que o contraiu (disse o pneumologista Agostinho Marques na RTP1). Obviamente fica uma dúvida: a situação é apenas grave e passageira ou catastrófica?

Já sabemos que o covid-19 ficará como mais um vírus de gripe/pneumonia de contração possível ano após ano. Só que o problema está, neste momento, num ponto: como evitar que se espalhe tão depressa. Se isso não for evitado, haverá o colapso dos sistemas hospitalares e vai morrer gente que, em circunstâncias normais, não seria vítima da doença. Não há capacidade para tantos casos num só momento, como se vê em Itália. E por mais que nos queixemos do SNS24, nenhum sistema telefónico consegue responder a 40 mil chamadas/dia, de um momento para o outro.

O pior de tudo é a sensação de pandemia sem fim, capaz de matar milhares de pessoas em cada país. A paragem da economia não reflete outra coisa senão isso. Portanto, quanto mais os Governos europeus adiarem um tratamento de choque, pior.

O que foi anunciado pelo primeiro-ministro português na noite desta quinta-feira é quase nada. São remendos. É como ouvir a diretora geral de Saúde, Graça Freitas, que faz quase tudo bem, dizer todos os dias no final: "os números vão continuar a aumentar". E então? O que fazemos?

A União Europeia tem uma janela única para gerar uma verdadeira quarentena nas próximas semanas, colando a paragem de todas as atividades económicas e sociais às habituais férias da Páscoa. Como o período de incubação e saída da doença precisa de duas a três semanas, é o momento certo para abrandar o surto.

Mais: é uma oportunidade única para se perceber para que serve a União Europeia e como ela é eficaz.

Se a Europa entrar em quarentena como um todo, talvez seja possível manter "Schengen" e controlar a sério quem, depois, visitar a Europa. Aliás, obrigado Trump! Ia ser politicamente difícil barrar os norte-americanos. Problema resolvido. Não entrarão sem rigoroso controlo.

Se não se decretar a quarentena da Europa durante pelo menos duas semanas, o número de infetados e vítimas do coronavírus continuará a subir e o medo a propagar-se. Até quando?

A maior parte das indústrias e empresas consegue suportar duas semanas de "shut down". Já há centenas de milhares de pessoas em trabalho domiciliário. Vão ficar assim indefinidamente? A economia mundial não conseguirá sobreviver a uma pandemia sem regras nem prazo.

Uma quarentena de duas semanas devidamente programada e atempadamente anunciada, organiza tudo e é, talvez, gerível sem um caos total. As crianças e os pais ficam juntos. Quem está infectado, talvez possa cumprir voluntariamente o período de duas semanas em casa. As empresas podem planear o antes e o depois da quarentena. Os prazos de compromissos financeiros, fiscais e jurídicos podem ser legalmente adiados duas semanas ou um mês, sob ordens dos Governos. E pode até repetir-se isto, organizadamente, no próximo inverno, porque o covid-19 vai andar por aí, e já toda a gente saberá que não será o fim do mundo mas apenas um mau momento da vida global.

Um forte abrandamento de novos casos em toda a Europa permitirá também monitorizar melhor cada novo foco de propagação em cada país. E, entretanto, instalar melhor controlo de fronteiras, sobretudo aéreas, com medição de temperatura, sintomas, etc... Talvez muita gente descubra, inequivocamente, as extraordinárias vantagens da Europa e de como é o melhor continente do planeta.

Se conseguirmos isso, então estaremos mais perto da normalidade, porque todos os dias há vítimas de gripe sazonal ou de pneumonias - e o covid-19 deixará de ser notícia, tal como aconteceu com a gripe das aves, suína, etc...

Isto não significa que o mundo volte a ser rapidamente o que era. O turismo colapsou para já. Veremos o que sucede no Verão - mas ainda é possível salvá-lo numa Europa que vence o coronavírus.

O transporte aéreo vai ter o pior ano de sempre mas, se isto não tem fim, vai pura e simplesmente à falência - ou põe a conta nos contribuintes de cada país.

Mil outras atividades vão sofrer os impactos diretos e indiretos, a começar pelo sistema financeiro, mas uma coisa é uma crise até à Páscoa e coisa diferente é gerir centenas de mortos diariamente e um caos sem data para terminar. Seria também o fim de linha para inúmeras PME e mercados.

Se não assumirmos com coragem um novo rumo, não vamos colapsar pelo covid-19: vamos ser derrotados, ainda mais depressa, pelo medo. E o medo destrói tudo.

Em resumo: parar tudo de uma só vez, durante talvez duas semanas, em toda a Europa. E recomeçar a seguir a vida com alguma normalidade nos países que conseguirem essa contenção social e reduzirem os números.

Até à Páscoa, Portugal e a Europa têm janela de oportunidade. Talvez única.