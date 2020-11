Há algum líder da direita ​​​​​​​que não se vá aliar ao Chega?

O crescimento do Chega em Portugal é igual ao sucesso de Trump nos Estados Unidos. Por mais que me custe, as opiniões de Ventura estão fadadas para o sucesso. A ideia de que os outros andam a "mamar" à NOSSA custa é transversal na sociedade - do taxista ao empresário, do reformado ao funcionário de shopping. Portugal está desejoso de um demagogo que berre a alto e bom som que vai arrasar o sistema onde a elite vive à grande e à francesa, por oposição à desigualdade, galopante, que grassa na vida real. Ventura tem razão em dizer que disputará taco a taco com Ana Gomes o segundo lugar nas Presidenciais. Pobre Marcelo, eleito bombo da festa.

O tema da corrupção é o maior lema do Chega e ele corresponde à ideia central de grande parte dos portugueses sobre o país: isto não anda para a frente por causa dos vigaristas na política. Ora, ainda que a corrupção seja um tema importante (em todos os países, acrescente-se), alivia-nos muito atirar para os "corruptos" a nossa pobreza. Ela não resulta da nossa falta de escolaridade e formação, ousadia empresarial ou capacidade de melhorar o que produzimos. A culpa é toda, e só, dos gajos que vivem dos tachos.

Nada disto começou agora. O "PP" de Paulo Portas andou anos a acenar com o escândalo dos salários dos políticos até se chegar a este ponto brilhante: é cada vez mais difícil recrutar gente para ir a ministro e ganhar quatro mil euros brutos. Ou para se ser deputado e receber pouco mais de metade.

Claro, Paulo Portas já não está cá. Mudou de vida - refugiou-se na Mota Engil enquanto ganha fôlego para tentar diretamente Belém no pós-Marcelo.

O populismo na direita tem uma história. Também andou por lá, desde há muitos anos. Analisando-se em sequência, Santana Lopes era, de facto, uma brincadeira de crianças. Já Pedro Passos Coelho, pelo contrário, fino com sempre, cheirou o tempo e por isso ensaiou André Ventura em Loures, já na altura pronto a conquistar votos à custa dos ciganos e outros temas "fraturantes". O candidato do PSD (!) não ganhou mas, benzido pelo prestígio da seta do partido de Sá Carneiro e da águia de Luís Filipe Vieira, guindou-se ao estrelato. E dali já não mais saiu.

Não é difícil. Como todos sabemos, atrai-se tanto mais os média quanto maior for o desbocamento. Um esperto sabe isso. Nós, jornalistas, adoramos a demagogia e servimo-la quentinha, sob a forma de provocação, para que o povo "escolha". E vamos estupidificando tudo, em cada vez maiores simplificações.

Ora, no caso da vaca fria, açoriana, o que sucedeu? Rui Rio leu as estrelas. Não foi ele que inaugurou a festa com o Ventura. Mais: se o PSD quer ser poder, a partir de agora será assim.

Ou, dito de outro: Pedro Passos Coelho não o faria/fará? Claro que sim. A "Gerigonça" da direita é isto. Quem dirá não?

As pessoas de direita pensam... à direita. Para elas o PSR/UDP (que o marketing batizou de Bloco de Esquerda), ou o ainda e sempre estalinista PCP, são Chegas de esquerda, por mais que estes jurem a sua fidelidade à democracia. A Direita não gosta deles e acha graça à sua Catarina de barbas.

Na provável alternância do poder, o PSD vai precisar dos 10 ou 15% do Chega, como é óbvio. E assim será, eleição após eleição, até o Chega ser o maior partido da direita. Depois será o partido da extrema-direita a escolher os parceiros que lhes der jeito.

Trump e Bannon, Le Pen, Nigel Farage, os italianos, espanhóis e alemães de extrema-direita, os super-avançados austríacos que os têm no Governo há bastantes anos, a Hungria onde Orban já é "Putin", ou o Lei e Justiça na Polónia que cercou tudo (leia-se o livro de Anne Applebaum - O Crepúsculo da Democracia), indiciavam o caminho. Os Açores sofreram apenas um sincronismo com o tempo do mundo.

Há uma semana Trump teve mais de 70 milhões de votos. Marine Le Pen está a um passo de ser presidente da França e destruir definitivamente a União Europeia. Os ingleses até já têm um partido contra a pandemia, obviamente do tristíssimo Farage. Todos estes movimentos, em conjunto, vão fazer-nos recuar décadas de civilização, se não os travamos.

Bem-vindos, portanto, à "modernidade".

Vi dezenas e dezenas de filmes sobre o horror do nazismo e os campos de concentração, documentários políticos sobre o poder securitário do Estado soviético e a destruição do indivíduo livre. Livros que nos deprimem profundamente. "As Benevolentes", de Jonathan Litell, por exemplo, é um romance magistral sobre a inutilidade da guerra e a capacidade do ser humano em ser um pau mandado sem cérebro apenas porque foi treinado para obedecer.

Sempre temi ver isso regressar tão rapidamente. Assusta-me que não se ensine, com impacto e densidade, a História contemporânea nas escolas. Que, 75 anos depois do fim do II Guerra, estejamos de novo aqui: numa democracia em contagem decrescente, esmagada pelo tumulto das vozes biliares nas redes e sociais e seus vómitos perpétuos. Ruído tóxico e avassalador.

Estou a envelhecer, de facto. Digo algo que não imaginava há algum tempo: volta Bloco Central, estás perdoado! Não o bloco dos jogos de interesses em alternância, mas o do PS de Soares, Guterres ou Costa, e o do PSD de Sá Carneiro, Balsemão ou Mota Pinto. Um Bloco Central que, talvez, não resistisse muito. Começo a ficar na dúvida: nós, portugueses, ainda somos maioritariamente democratas, europeístas, humanistas e livres?