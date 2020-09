Este Natal é o nosso "11 de Setembro". "Go shopping!" Já. Por favor

Uma coisa é ver-se na televisão, outra bem diferente é experimentar a desolação dos aeroportos. Não apenas os aviões da TAP, em fila, nas pistas e parques do aeroporto da Portela, mas igualmente os próprios aparelhos das low-cost, sempre frenéticos, mas agora encostados algures. Pior: Munique, meio da tarde de quarta-feira. Entrar-se no terminal 2 da Lufthansa/Star Alliance, em pleno arranque de setembro, e não haver mais do que meia dúzia de pessoas a fazer check-in, significa que há uma gigantesca paragem da economia mundial a agravar-se. Conseguimos sobreviver economicamente a algo assim?

Fui à Alemanha a uma das poucas feiras têxteis que não foi cancelada. Felizmente havia bastantes visitantes alemães, num certame 10 vezes mais pequeno do que habitual. Entre todos, o mesmo receio: uma retração económica galopante neste Natal. Um mundo virtualmente parado no hemisfério Norte, onde covid e gripe são o mix perfeito para gerar um medo que destruirá significativamente o modelo social que tão custosamente construímos.

As poucas empresas portuguesas que arriscaram expor em Munique, na Fabric Start, acabaram por ter alguns clientes. Mas, na prática, a feira serviu para os alemães adquirirem matérias-primas que mantenham as empresas a funcionarem em modo mínimo. Em França, entretanto, a (talvez) mais importante feira para ditar as tendências de moda do mundo (Premiére Vision) estava marcada para 15 de setembro e foi cancelada - o Governo francês não permite grandes eventos. Além disso, cada vez menos europeus podem viajar para onde quer que seja - já para não falarmos dos americanos e asiáticos que não podem entrar na Europa sem quarentena. E, portanto, as feiras estão a ser canceladas por todo o lado.

Ora, por mais "pensamento positivo" que se queira ter, meu Deus, há, de facto, esta sensação de que pode estar à porta um cataclismo económico ainda maior do que o do primeiro semestre. E só há duas hipóteses de o evitarmos: a vacina surgir em massa antes do Natal; e conseguirmos um número menos significativo de internamentos e vítimas covid-19, não apenas em Portugal, mas também na Europa (e Estados Unidos). Só assim as escolas vão funcionar, as pessoas sairão de casa para ir trabalhar e as empresas continuarão abertas.

O essencial é isto. Porque há uma situação-limite em muitas empresas que não chegarão a 2021 se não faturarem no Natal. Se o verão tornou isso é evidente no turismo ou aviação, os próximos três meses geram um processo idêntico no comércio, em muitas fábricas e outros setores - cultura, eventos ou produção cinematográfica e musical, por exemplo.

Salvar o "Natal" de 2020 é, por isso, crucial para se manterem milhões de postos de trabalho. Se conseguirmos, coletivamente, ultrapassar este inverno, é bem provável que vençamos a covid-19. Para quem tem algum rendimento, ir ao shopping ou a pequenas lojas, a um restaurante (ou encomendar uma refeição ao domicílio), frequentar espetáculos e salas de cinema, adquirir livros ou jornais, fazer pequenas reparações ou procurar marcas portuguesas online (e muitas outras coisas), é um ato patriótico, ainda mais precioso neste momento. E fazer-se tudo isto com consciência na sustentabilidade seria a cereja no bolo.

Por mais que temamos a covid, não podemos parar tudo e todos. Aliás, temos mesmo de arriscar algo. Não podemos acumular uma dívida colossal por deixarmos morrer tantas empresas viáveis que só precisam de ultrapassar um último obstáculo: este inverno.

E este Natal pode ser já. A nossa atitude de compra vale este ano por 10.

Sobreviver à covid-19 passa por prevenir, por todas as vias, os contágios, testar mais e melhor, garantir o funcionamento das escolas e gerir bem os transportes públicos. Pede-se ao Estado não apenas dinheiro, mas que cumpra bem o seu papel para vencermos esta guerra. Mas a vida está suspensa no nosso medo e só nós podemos vencer um terror autoinflingido. Como disse o Presidente dos Estados Unidos, depois do 11 de Setembro, "go shopping". E é disto que se trata. Coragem e esperança face ao futuro. Para que ele, de facto, exista.