Como é possível não haver um índice internacional, fiável, sobre a Covid?

Comecemos pelo maior dano no turismo: a posição dos ingleses. É verdade que a British Airways controla a Iberia e um bloqueio a Espanha geraria uma conta abissal para os ingleses. Mas isso explica porque abriram o turismo a Espanha e fecharam Portugal? Na verdade, não.

Os factos são estes: se as decisões levarem em consideração apenas os casos ativos, ou novos casos, estamos sempre aquém da realidade. Só a conjugação entre internamentos, óbitos e a taxa de reprodução (R) consegue demonstrar algo mais sólido. Sem isto, o resultado será sempre desastroso para os países com estatísticas fiáveis. Um critério baseado apenas em casos novos depende do número de testes realizados e do seu registo. E isso dá origem a todo o tipo de manipulações. Ou como disse absurdamente Trump: "Vamos parar de testar".

Ora, o problema é que este jogo sujo está a ser implicitamente validado de forma primária pelo Centro de Controlo das Doenças Europeu (CCDE). É a burocracia e inércia científica em todo seu esplendor. É um falhanço da epidemiologia e saúde pública europeia.

Não se trata de mudar um índice que não nos dá o resultado que queremos. O problema é que o CCDE continua a analisar o problema pelo mesmo prisma com que iniciou a análise à Covid-19 - e não conseguiu ir construindo este índice multivectorial, mais robusto e inteligente. Ao não o fazer, gerou consequências devastadoras para os países mais transparentes porque as decisões políticas foram assentes numa primária linha vermelha onde se joga um só vector: "novos casos por 100 mil habitantes".

A Organização Mundial de Saúde também poderia merecer esta crítica, mas seria mais injusto fazê-la. Enquanto na Europa há indicadores mais credíveis e fáceis de apurar, já pelo mundo fora a situação é pura e simplesmente caótica e a estatística é um jogo de luz e sombras.

A consequência desta simplificação é a de que ontem, também a Bélgica colocou Lisboa com luz vermelha - e outros países surgirão. É, aliás, a primeira vez que estamos no mesmo campeonato da Suécia. E se é verdade que a estratégia deles foi excessiva (ver-se-á no fim se errada ou não), uma coisa temos a certeza: os números são claros. E os nossos (apesar de pequenos atrasos de reporte em alguns dias) também.

Uma nota: quando estivemos em confinamento, podíamos/devíamos ter parado os sectores não essenciais durante uma a duas semanas - numa altura menos crítica economicamente, a Páscoa. Escrevi-o várias vezes em Março e Abril. Teria sido menos doloroso naquele momento e provavelmente atrasávamos a propagação do contágio nas empresas, facto que se tornou importante na velocidade do surto em Lisboa e Vale do Tejo. Os números, hoje, seriam seguramente melhores. Mas não foi assim que o Governo decidiu e foi pena.

Mas olhe-se para o que temos, agora, à frente: porquê tantos casos novos com tão poucos internamentos? Esta é uma das razões que os cientistas não conseguem explicar.

O melhor argumento que li, até agora, prende-se com o efeito da vitamina D na resposta imunitária às doenças de cariz respiratório em geral, o que diminui por exemplo a gripe a quase zero. Será assim? A verdade é que temos bastantes casos novos (estamos já quase nos 500/dia) mas os hospitais continuam a um terço da ocupação que registaram em Março e Abril - embora a 60% em Lisboa.

Do que parecem não restar dúvidas é que se continuarmos neste planalto de 300 a 500 casos, vamos ter uma entrada no Outono muito forte, tal como aconteceu no pico da pandemia da Pneumónica há um século atrás. E, portanto, todo o esforço tem de ser concentrado na rápida mobilização de meios e estratégias para conseguirmos viver com a covid sem confinarmos o mundo inteiro outra vez. A crise económica e psíquica da população desaconselha fortemente uma nova imersão numa paralisia que destruiria ainda mais as estruturas económicas e sociais que restam.

A União Europeia conseguirá desenvolver mais conhecimento científico de vanguarda? Sem isso não há capacidade de preparar o futuro com seriedade. Precisamos da vacina, mas também de ferramentas de análise e índices credíveis para que a Covid tenha uma resposta social inteligente e haja menos golpes baixos na política e economia. Alô Bruxelas... está alguém em casa? Conseguem tomar conta do problema?