Alfa, TGV e bitola: o país dos comboios debaixo de água

Passou uma semana mas não vai ser esquecido tão cedo. O dia mais crítico do ano para quem sai de Lisboa rumo ao Norte é a sexta-feira antes do Natal. O que sucedeu este ano? Não houve comboios. Já no dia anterior tinha havido cancelamentos e os Alfa Pendular e Intercidades só voltaram a circular na tarde de domingo, dia 22. Questão: como é que, em 2019, a principal linha ferroviária do país, a Linha do Norte, continua à mercê das cheias de Alfarelos ou do Vale do Tejo, depois de tantos milhões gastos?

Talvez não haja país europeu (excluindo os do Leste) em que as duas principais cidades tenham uma linha tão permeável a acidentes naturais e, ainda por cima, sem duplicação de vias para poderem circularem por ali os suburbanos. (A exceção é o troço Azambuja-Lisboa, os últimos quilómetros do trajeto.) É normal este caos entre as duas maiores cidades do país?

O problema não passa pelas esporádicas cheias. O Alfa, até 2018, já foi mais rápido entre Campanha e a Gare do Oriente - 2h35. Entretanto, desde há dois anos, passou a demorar mais 10 minutos por condições precárias no troço Ovar-Porto. Hoje leva o mesmo tempo a fazer a viagem que demorava o célebre "Foguete" da década de 70, ou seja, quase três horas.

Tudo isto sucede depois da possibilidade (entre 2000 e 2010) de se construírem linhas novas, paga a 85 por cento por fundos comunitários, e capazes de tornar o país mais pequeno. Sim, porque se Braga e Faro ficassem a apenas três horas de distância, estávamos a viver noutro país. O mesmo se diga sobre Lisboa e Porto estarem apenas a 1h15 de viagem. É como se Porto passasse a ser "Leiria".

Queremos voltar lá atrás e pensar no "TGV"? A sigla é maldita, depois de uma retórica totalmente absurda que se tornou o tema central da campanha de 2009 entre Sócrates versus Manuela Ferreira Leite/Paulo Portas. É verdade que, com Sócrates, tudo se tornava numa odisseia porque as suas decisões tinham muitas vezes objetivos pouco racionais. Um exemplo: era óbvio pelos estudos efetuados na RAVE (Rede de Alta Velocidade) - que a linha Lisboa-Porto tinha mais do dobro dos passageiros e da rentabilidade da linha Lisboa-Madrid. Mas o primeiro-ministro da altura insistia nesta última e foi assinar o contrato da adjudicação do primeiro troço (Poceirão-Caia) no dia seguinte a chegar da Europa, sabendo já que o dinheiro tinha acabado.

Era, portanto, muito fácil ser-se contra o "Ferrari" da ferrovia quando, na verdade, o que se devia discutir era se a estrada nacional com 150 anos, que a é a linha Lisboa-Porto, poderia ser melhorada ou duplicada para passar a ter o perfil de "autoestrada". Nesta, até ao Alfas podem andar a 200 Km/h durante a viagem inteira e não apenas durante 25 minutos, como atualmente. (Há alguém em Portugal que seja contra a velocidade máxima do Alfa?)

Conseguir ligar melhor as várias cidades a Lisboa é decisivo num país tão centralista - tão centralista ao ponto de não haver comboios com tempo de viagem decente. Há uma indiferença política face à vida difícil da multidão de "proletários dos serviços" que rumam todas as semanas à capital para subir na escala de valor dos salários.

Este ostracismo pela ferrovia mais competitiva não sucedeu em Espanha. Madrid e Barcelona estão separados por 620 quilómetros, mas a viagem dura as mesmas três horas que a Lisboa-Porto. O mesmo se passa com o Madrid-Sevilha (530 quilómetros) e são igualmente três horas - esta linha já existe desde 1992...!

Além disso, Portugal está numa enorme encruzilhada porque, ao não ter linhas de bitola europeia, e ao não conseguir exportar por ferrovia, está à mercê das restrições cada vez maiores para os camiões de mercadorias TIR nas autoestradas francesas e alemãs, etc...

No dia em que a França bloquear o número de camiões a circular, vamos ver como continuamos a exportar... É verdade que o transporte marítimo é até mais barato, mas infinitamente mais lento e impossível de compatibilizar com o "just-in-time" de muitas das indústrias que não fazem stock.

Só a ferrovia pode garantir o escoamento das exportações das portuguesas, sobretudo porque temos milhares de PME a despachar volumes pequenos para os seus micromercados na Europa.

Regresso ao ponto por onde comecei. Passei anos a viajar de Alfa: continua a não haver uma rede de telemóvel (voz) fiável; os dados caem a cada passo; os atrasos são quotidianos. Muito frequentemente, em qualquer dia, os bilhetes estão esgotados nas horas de maior afluxo; a CP, na sua eterna falência, esteve impedida de comprar mais comboios e continua a esticar os 12 Alfas ao limite - quando um deles avaria e um outro está na manutenção, é o caos. O mesmo se passa com os velhinhos Intercidades.

Numa estratégia de descarbonização, investir em metropolitanos nas cidades é fundamental; ter uma nova linha ferroviária entre Lisboa e Porto representa recuperar 40 anos de atraso; servir melhor as populações do Intercidades também. Mas precisamos ainda de uma via de bitola europeia até Espanha, para assegurar o futuro das nossas exportações - e essa ligação não é via Badajoz porque a nossa indústria exportadora está a Norte! Coisa que Sócrates e Mário Lino nunca quiseram perceber.

Fica a pergunta: conseguimos passar a ser um país de primeiro mundo ferroviário até 2029?