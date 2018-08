Uma parceria ambiciosa com o Reino Unido após o Brexit

O Reino Unido sairá da União Europeia a 29 de março de 2019. Apesar de lamentarmos a saída do Reino Unido, respeitamos a sua decisão soberana. A nossa tarefa consiste agora em organizar o desenredamento do Reino Unido das instituições e políticas da UE. E também temos de olhar para o futuro.

Após o Brexit, a UE, com 440 milhões de cidadãos, continuará a ser um protagonista mundial e uma das maiores economias do mundo. O Reino Unido foi membro da UE durante 45 anos. Partilhamos valores comuns e temos uma série de interesses comuns. O Reino Unido, que é membro do G7 e do Conselho de Segurança das Nações Unidas, pode ser um parceiro importante da UE, de um ponto de vista económico e estratégico. No atual contexto geopolítico, temos todo o interesse não só em reforçar o papel da UE no mundo mas também em cooperar com o Reino Unido no quadro de uma estreita parceria.

Como poderemos criar essa nova parceria?

Em primeiro lugar, precisamos de garantir que a saída do Reino Unido se processe de uma forma ordenada. Foi alcançado um consenso quanto a 80 % do acordo de saída. Protegeremos os direitos de mais de 4 milhões de cidadãos da UE que residem no Reino Unido e dos cidadãos britânicos residentes na UE. Foi esta a nossa primeira prioridade e o Parlamento Europeu está particularmente atento a este respeito. O Reino Unido concordou também em honrar todas as suas obrigações financeiras assumidas enquanto membro da UE. Um período de transição de 21 meses dará às empresas e às administrações o tempo necessário para se adaptarem, uma vez que tal permitirá ao Reino Unido permanecer no nosso mercado único e união aduaneira até 31 de dezembro de 2020.

No entanto, 80 % não são 100 %. Precisamos ainda de chegar a acordo sobre pontos importantes, como a proteção das "indicações geográficas", que se prende com produtos agrícolas e alimentares locais, como o uísque escocês ou o queijo parmesão, relativamente aos quais a proteção a nível da UE gerou um valor significativo para os agricultores e produtores europeus. Precisamos de encontrar soluções para territórios britânicos específicos, como as zonas de soberania do Reino Unido em Chipre, e ainda em Gibraltar, que está a ser atualmente objeto de negociações entre a Espanha e o Reino Unido.

O maior risco decorrente do Brexit diz respeito à ilha da Irlanda. Precisamos de garantir que o Brexit não crie uma fronteira física entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, no intuito de proteger o Acordo de Sexta-Feira Santa, que foi fonte de paz e estabilidade na Irlanda do Norte. Atualmente, a cooperação e os intercâmbios entre a Irlanda e a Irlanda do Norte processam-se no quadro comum da UE. Uma vez que não sabemos quais serão as relações futuras acordadas no outono de 2018, temos de prever uma "solução de último recurso" no acordo de saída. O Reino Unido anuiu mas tanto a UE como o Reino Unido afirmaram que uma melhor solução para as futuras relações poderia vir a substituir esta solução de último recurso. A UE propôs que a Irlanda do Norte permanecesse num espaço regulamentar comum com o resto da UE em termos de mercadorias e direito aduaneiro. Estamos dispostos a melhorar o texto da nossa proposta em concertação com o Reino Unido.

Em segundo lugar, precisamos de chegar a acordo sobre as nossas futuras relações.

Sejamos francos: dado que o Reino Unido decidiu sair do Mercado Único, deixará de poder manter relações económicas tão estreitas com o resto da UE. O Reino Unido pretende sair do nosso espaço regulamentar comum, no âmbito do qual as pessoas, as mercadorias, os serviços e os capitais circulam livremente para além das fronteiras nacionais. Tratam-se dos fundamentos económicos em que assenta a criação da UE. E o Conselho Europeu, ou seja, 27 Chefes de Estado ou de Governo, bem como o Parlamento Europeu, têm frequentemente recordado que estes fundamentos económicos não podem ser minados.

É possível respeitar os princípios da UE e criar uma nova e ambiciosa parceria

O Reino Unido conhece bem as vantagens do Mercado Único, tendo contribuído para moldar as nossas regras ao longo dos últimos 45 anos. Não obstante, algumas propostas do Reino Unido comprometeriam o nosso Mercado Único, que constitui um dos maiores sucessos da UE. O Reino Unido deseja manter a livre circulação de mercadorias, mas não a livre circulação de pessoas e serviços. E propõe aplicar as regras aduaneiras da UE sem pertencer à ordem jurídica da UE. Desta forma, o Reino Unido pretende recuperar a sua soberania e o controlo da sua própria legislação - um desejo que respeitamos - mas não pode pedir à UE que renuncie ao controlo das suas fronteiras e da sua legislação.

Mas continuo a acreditar que as negociações podem chegar a bom porto. É possível respeitar os princípios da UE e criar uma nova e ambiciosa parceria. Foi essa, aliás, a proposta do Conselho Europeu em março último. A UE propôs um acordo de comércio livre com isenção de direitos aduaneiros e sem restrições quantitativas para as mercadorias. Propôs uma estreita cooperação regulamentar e aduaneira e o acesso aos mercados de contratos públicos, para citar apenas alguns exemplos.

Em matéria de segurança, a UE quer uma cooperação muito estreita, a fim de proteger os nossos cidadãos e as nossas sociedades democráticas. Devemos proceder a um intercâmbio eficaz de informações e garantir que os nossos organismos responsáveis pela aplicação da lei colaborem entre si. Devemos cooperar para combater a criminalidade, o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Podemos cooperar em matéria de intercâmbio de dados de ADN, impressões digitais ou Registos de Identificação de Passageiros no setor da aviação, a fim de melhor localizar e identificar terroristas e criminosos. Estamos também prontos a debater mecanismos de extradição rápidos e eficazes que garantam os direitos processuais dos suspeitos.

Se o Reino Unido entender a nossa posição e encontrarmos rapidamente soluções para as questões ainda pendentes suscitadas pela sua saída, incluindo a solução de último recurso para a Irlanda e a Irlanda do Norte, estou convicto de que poderemos criar, entre a UE e o Reino Unido, uma futura parceria cujo âmbito e profundidade será sem precedentes.

Negociador-chefe da Comissão Europeia responsável pela condução das negociações com o Reino Unido