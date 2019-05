Pantomina primaveril ou jogo de estratégia?

Na modorra de uma pré-campanha para umas pouco emocionantes - incrivelmente, tendo em conta o que está em causa - eleições europeias, o país acordou numa mini-crise política. Com o governo a ameaçar com demissões, e os partidos da oposição e aliados a coligarem-se negativamente numa proposta radical contra algo em que o governo fazia ponto de honra, a contagem do tempo de serviço para o reembolso dos cortes nos salários dos professores.

Um golpe de teatro? Veremos daqui a pouco - quando acabar a reunião marcada para esta manhã pelo primeiro-ministro para São Bento, com o núcleo duro do governo. Política, como habitualmente? Certamente. Daquela que o marketing nos ensinou e afasta as pessoas, transformando-as em membros de focus groups, em targets ou em vetores.

O PS aproveitou. O Bloco e o PCP jogaram a cartada que poderá decidir o seu peso eleitoral nas próximas eleições. Mais surpreendentes são as posições do CDS e do PSD - uma vontade de ir também ao pote? Tudo isto deixou o PS nas suas sete quintas, numa manhã de superioridade quando a campanha europeia morna, e com más sondagens, ensombra de tal forma a perspetiva de bons resultados que há até quem já considere que pode ser de propósito.

O PS esganiça-se à esquerda e à direita. Para a esquerda usa a cartada da governabilidade: agarrem-me senão vou-me embora. Mas é à direita, ou ao centro, que tenta ganhar votos, e credibilidade, apagando a imagem que mais irrita os centristas de um governo demasiado ideológico.

Usando a versão queixinhas: não tenho condições para governar com estes irresponsáveis radicais. Ou a do bom aluno das contas certas, bons resultados, e a capacidade de bater o pé a um sindicato poderoso, como é o dos professores. Sabendo que as eleições se ganham ao centro - como Espanha foi exemplo.

A esquerda parlamentar joga o jogo que jogou nas PPP da saúde - o do simbolismo. PCP e BE regressam à sua base de apoio e esticam a corda. Sabendo que muito do seu voto dependerá do quão útil for, na prática para as pessoas - e assim se distinguirá do voto que se torna útil para ganhar eleições (aquele que, dizia-se, tinha acabado com a geringonça).

O governo e o PS ganham em todas estas frentes? Para já, nas sondagens dos líderes de opinião, sim. Na prática, veremos. Porque nas análises tudo é possível e as variáveis do voto são por vezes insondáveis. Quanto valem os votos dos professores? Valem certamente pelo seu significado social - são uma força política, habituados a pensar em conjunto, e com valor concreto (das salas de professores às manifs ou aos piqueniques que abalam governos). Quanto vale o voto de quem não gosta de professores, ou de funcionários públicos? Talvez haja uma resposta para isso nos estudos de opinião, que o PS tenha.

Fica por perceber o que pensam ganhar neste jogo o PSD e o CDS. Rui Rio nunca escondeu que queria reconquistar o centro - será assim?