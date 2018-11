Nós, que viemos lá da província, não estamos nada habituados a estes jogos de poder da política. Somos pessoas honradas, ouviram? Estamos aqui para servir o povo e não papamos grupos, não pensem.

Como ousam desconfiar de nós? Só porque partilhamos o login e a password? Qual é o problema? E eu sabia lá que quando se entra na conta de alguém, o computador assume que esse alguém lá está, de facto. Eu não adivinho! Toda a gente faz isso! E, se não faz, devia fazer. Já a minha mãezinha dizia: quem não confia não é de confiança. Ela é que tinha razão.

Connosco é tudo às claras, não há cá segredos. Tem algum jeito? Vêm esses jornalistas chatear o pobre homem, só porque ele recebeu umas senhas de presença nos dias em que faltou. Uns míseros 140 euros. Ele precisa lá disso para alguma coisa. Agora vêm todos armados em virgens ofendidas, não é? Como se houvesse virgens por aqui. Ai, ai, se eu falasse... cala-te boca.

Eu - sou sincera - só agora é que me apercebi desta polémica toda. No fim de semana até fui para fora. Também sou filha Deus, ou não? Não mereço? Durante a semana, olha, estava a trabalhar, para aqui enfiada nas comissões e essas coisas todas que um deputado tem que fazer. Tive lá tempo para ver notícias!

Palavra de honra que só quarta-feira à noite é que percebi do caldinho que para aí andava. Peguei logo no telefone e liguei ao Zé: "Olha lá, mas afinal o que é que passa? Está tudo maluco? Eles querem é fazer a folha ao Rui, é o que é, esses patifes."

O Zé também me disse logo que ia resolver o assunto. E eu fiquei descansada. Só que agora o meu telefone não para. É jornalistas a ligar, a mandar mensagens a dizer que fui eu que marquei a presença do Zé. Eu, vejam bem, que nem sabia que isso era assim. Sim, fui eu que entrei com a password do Zé, mas ele nunca me pediu nada, ouviram? Era lá capaz!

Marquem-lhe lá as faltas injustificadas, como se isto fosse a escola primária, ele quer lá saber. É que, parecendo que não, o Zé trabalha muito. Ser Secretário-geral ocupa-lhe muito tempo e ele não pode estar em dois lados ao mesmo tempo. Ainda no outro dia, coitado, só teve tempo de ir ali à Comissão da Transparência assinar a folha e teve que ir logo embora. É uma vida malvada, esta.

Mas eu sei muito bem qual é o objetivo. Querem destruir o homem. Está-lhes a fazer sombra, não é? Estão todos com medo de perder o lugarzinho, não é? E depois vingam-se. Não o conhecem, é o que vos digo. Se o conhecessem tão bem como eu, nem se atreviam. Está aqui uma pessoa a fazer o melhor que sabe pelo país e depois é isto. Sempre a chatear. É para ver se ele desiste, não é? Desenganem-se. Vocês vão ver o que lhes vai acontecer. Cá se fazem, cá se pagam, sempre ouvi dizer.

A caricatura podia dar para rir, se não fosse tão grave e, sobretudo, tão deprimente. As explicações indignadas da deputada Emília Cerqueira, da última semana, são, na verdade, mais um capítulo de uma história que se repete na política portuguesa.

A história de políticos que são apanhados no escrutínio público ­ feito tantas vezes pela comunicação social - e que se socorrem de uma estratégia de contra-ataque que já fracassou várias vezes no passado: encontrar um ou vários bodes expiatórios.

A comunicação social é sempre o primeiro alvo. Porque só pode ter uma agenda escondida, ou estar ao serviço de partidos adversários. Porque não larga, não deixa de perguntar, porque não encerra os assuntos quando os políticos decidem que se deve encerrar o caso.

Já não há paciência para o discurso do "têm todos que nascer duas vezes para serem mais sérios que eu"

Pois fiquem a saber que os jornalistas têm as costas largas e de cada vez que nos acusam de estar ao serviço de um partido adversário, de sermos de direita ou de esquerda, são medalhas que nos colocam ao peito. Porque essa é a maior prova da nossa isenção. Lamento, mas o papel do jornalismo é este. E se é verdade que temos muitos defeitos, que falhamos mais do que seria desejável, não é menos verdade que não somos nós que assinamos presenças de deputados quando eles faltam, nem metemos no currículo dos outros habilitações que eles não têm.

O outro bode expiatório são os críticos internos. E no caso em apreço, é bem possível que a guerrilha interna no PSD ajude a explicar a quantidade de notícias que atacam o âmago da direção de Rui Rio. A questão é que a única forma de isso não acontecer é evitar erros infantis e não cometer falhas. Se as cometem, que as assumam. Não as desvalorizem e não desviem as atenções.

Já não há paciência para o discurso do "têm todos que nascer duas vezes para serem mais sérios que eu" ou "do sítio de onde venho somos todos sérios." O caso José Silvano é a prova provada de que um dos problemas dos políticos não é virem da província - de onde eu também venho, já agora. É usarem o provincianismo como desculpa.