A demografia e o futuro

A debilidade da última reunião do Conselho Europeu, apesar do cuidado do comunicado habitual para não a tornar evidente e portanto preocupante para as sociedades civis que crescentemente se afastam dos atos eleitorais e não confiam na eficácia da gestão comunitária, teve, espera-se, um tema central que pode ter sido a relação entre a dimensão dos grupos de refugiados com a demografia do futuro.

As discussões e prognóstico sobre a relação entre o PIB por cabeça na área que chamamos ocidental, são permanentes, na qual está em apreciação o comportamento económico da Europa. Mas a questão demográfica não está ausente das inquietações quanto ao futuro, fazendo renascer, com visibilidade na multiplicação dos chamados populismos, estes umas vezes salientando valores patrióticos, outras mais influenciados pela realidade, não desaparecida, dos mitos raciais, agora adicionados com orientações religiosas seguidas, que pelo menos guardam o legado de uma história de conflitos.

Tudo a contrariar a esperança, que foi de Adam Smith, recentemente lembrado, de uma evolução que levasse os povos "a alguma espécie de respeito de uns pelos outros". São evidentes, no presente da União Europeia, as preocupações designadamente com a crise das dívidas soberanas na Grécia, na Irlanda, na Espanha, em Itália, em Portugal, com o Brexit, com o afastamento americano da estrutura plural atlântica, e com o facto de os deveres de equidade, em relação aos refugiados, pesarem na incerteza social causada pelo terrorismo que se insinua na leva dos amargurados. Existe porém um problema pouco aflorado nas discussões conhecidas do público em geral, e que não impede que se admita que preocupa os membros da União mais renitente a participação nas responsabilidades de receber os refugiados, e que diz respeito à evolução demográfica das comunidades que constituam eventualmente.

Esta questão parece ter como hipótese dominante que um movimento de retornados não será de prever a curto prazo em vista da gravidade dos conflitos que os obrigaram à tentativa de salvarem a vida e o futuro, e a distância entre nacionais e integrados requer tempo e compatibilidade de culturas, um tema que tem uma história de dificuldades que semeiam o passado de muitos Estados-Nação do nosso tempo. Ora, a discreta atitude em relação ao futuro, que pareceu mantida no último conselho dos responsáveis governantes dos Estados da União, tem uma publicidade de encontros que mostram a proeminência da inquietação com a demografia futura.

Bastaria ter presente, ao verificar-se o enfraquecimento da posição política da Chanceler Angela Merkel, que ela própria, no discurso que fez em Potsdam em Outubro de 2010, não conseguiu firme adesão à integração dos refugiados que a sua humana política tinha previsto, e que nessa data somavam 48.589, havendo a previsão anual de 50.000 novos pedidos. As previsões eram para os conservadores alarmantes, e a crise atual do seu governo tem nesse ponto a raiz, em que participam, sem o proclamar, vários renitentes membros. A inquietação agrava-se com a previsão estatística, baseada na natalidade nativa comparada com a prevista para os emigrantes, que implica que não é a formação de minorias que está apenas em causa, é sobretudo o receio da variação do poder eleitoral.

É no fundo esta questão que leva ao sucesso o excelente livro de Martin Jacques, com um título afirmativo, na tradução portuguesa - "Quando a China mandar no mundo". Tratando do mais ocidentalizado dos países orientais, que é o Japão, e não obstante a guerra perdida e a submissão que os EUA o submeteram, baseia-se em Ruth Benedict para lembrar que "um estudo sobre nações ocidentais, por quem não estiver treinado em estudos comparativos sobre culturas, ignora por completo áreas inteiras de comportamento".

O que significa que não dá sequer por certa a fidelidade deste à articulação da sua cultura com o ocidentalismo que foi causa da guerra com a China. As duas coisas que parecem evidentes são que o comportamento dos responsáveis políticos ocidentais não assumiu com clareza que a falta desta solidariedade agrava o outono da sua proeminência, e que o imprevisto está sempre à espera de uma oportunidade. Um imprevisto que domina a incerteza das iniciativas, com projeto, no sentido de viabilizar um futuro pacífico, ético, e não ignorante do passado de cada área cultural, cada uma agora obrigada a uma unidade que não planeou, e por isso com ameaças que não previu. Algumas destas ameaças, é útil repetir, será a própria cascata atómica, a partir de qualquer leviandade dos governantes mal escolhidos para a circunstância nublosa deste século.