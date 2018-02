Pub

A ideia de que cada um de nós é o que é e os outros que se habituem só é válida em situações em que há pouca gente a depender das nossas decisões e nós dependemos pouco ou nada do que os outros fazem. Ou seja, um líder não é apenas o que é, é também o que precisa de ser. E esta questão prática não tem de implicar com as convicções de quem lidera mas, apenas, com os seus comportamentos.

Rui Rio é um político que se pode admirar pela firmeza das suas convicções e também pela forma íntegra como sempre se comportou em relação à utilização dos bens públicos. Em muitos anos de atividade política ninguém lhe conheceu os pecados da luxúria ou da preguiça. Trabalha à exaustão os dossiês e não precisa de luxos para se sentir compensado. A avareza só é muitas vezes um pecado que lhe apontam porque, na sociedade de consumo em que vivemos, não apregoar a riqueza é sinal de fraqueza.

A gula é outros dos pecados que só se pode colar a Rio na contradição dos que apregoam não se saber nada sobre ele mas tudo sobre ele julgarem saber. O novo líder, por mais que possa ter pensado em vários voos, nunca quis ser mais do que uma coisa de cada vez. Como se viu quando era presidente da Câmara do Porto e podia ter sido líder do PSD. De igual modo, quem o conhece, pelas mesmas razões dirá que também não tem o pecado da inveja, porque não o move o lugar dos outros mas o lugar onde sente poder fazer a diferença.

O orgulho como pecado é vaidade desmedida, a crença em si próprio como sendo capaz de fazer o que outro não pode. É um pecado em que se tropeça com frequência e para o qual é preciso ter sempre uma boa dose de humildade. Se há pecado que julgo poder ser atribuído a Rui Rio é o da ira. Alguém da sua entourage tem de lhe dizer que é um erro infantil não ter chamado para a primeira reunião da comissão política do PSD o seu líder parlamentar em funções. Hugo Soares merece respeito como todos os outros. Cortar a direito não é igual a cortar direito.