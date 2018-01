Pub

Martin Schulz saiu do Parlamento Europeu para derrotar Angela Merkel e quando falhou, nas eleições alemãs de setembro do ano passado, tirou a ilação certa: o péssimo resultado do SPD resultava de os sociais-democratas terem participado no governo liderado pela chancheler democrata-cristã e, portanto, justificava-se uma cura de oposição para reafirmar as diferenças ideológicas. Apesar do bom resultado dos populistas da Alternativa para a Alemanha (AfD), a decisão do SPD não se levantava problemática, pois parecia que Merkel, ganhadora de um quarto mandato apesar da quebra eleitoral da sua CDU/CSU, estava em condições de formar uma aliança inédita, juntando os liberais do FDP, já seus aliados noutras ocasiões, com os Verdes, cuja única experiência de poder tinha sido com o SPD. Na altura, até houve quem visse como vantajosa para o próprio sistema político a opção dos sociais-democráticos se refugiarem na oposição, pois assim impediam que a AfD, que de partido anti-Euro se transformou em anti-imigração, a liderasse.

Merkel, uma política admirável, percebeu que o seu quarto mandato seria difícil sem o SPD e tendo de fazer convergir FDP e Verdes. Mas, na boa tradição alemã, tudo fez para formar um Governo. Quem falhou foram os liberais, talvez por acreditarem que com a chanceler enfraquecida e o Bundestag dividido como nunca entre seis partidos, um provável regresso às urnas os pudesse premiar. Ora é aqui que Merkel confirma o seu estatuto, e Schulz acompanha-a: o interesse do país está acima do dos partidos e dos deles próprios.

Ontem, o SPD deu luz verde ao seu líder para negociar um Governo com a CDU-CSU. No final, esse Governo, para avançar, terá ainda de ser confirmado pelos militantes sociais-democratas, mas as perspetivas, para já, são positivas. E a Alemanha (e por acréscimo a Europa) ficará a ganhar com a estabilidade trazida por uma Grande Coligação, a terceira em 13 anos, quando nos primeiros 56 anos da República Federal só tinha acontecido uma vez. Provavelmente Merkel pagará por isso, não sendo nada certo que ganhe um quinto mandato (Nem Helmut Kohl o conseguiu), e Schulz arrisca-se também a ser, se o partido não recuperar nas intenções de voto, sacrificado pelo SPD.