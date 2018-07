Onde estava Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril?

As últimas horas de 24 de abril e as primeiras da revolução, os três dias e as três noites frenéticas ao serviço do Expresso, os últimos encontros com Marcello Caetano, de quem não era afilhado, ao contrário do que reza a história, o pai, ministro do ultramar, Baltazar Rebelo de Sousa, o entusiasmo mas também a angústia da incerteza, os momentos mais quentes do PREC, Álvaro Cunhal, a tensão na Constituinte, a celebração da constituição. E também o verso preferido de Grândola, Vila Morena e a palavra de ordem mais bonita da revolução. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda os dias quentes de há 44 anos.

