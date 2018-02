Pub

Faz 90 anos que a mulher do Presidente da República, Maria do Carmo Carmona, organizou a Festa da Violeta, trocando flores por donativos para os orfanatos. Foi a primeira vez que o cargo de primeira dama se tornou visível em Portugal. No alvor de um novo regime, também se impunha a ditadura do comportamento feminino.

Dois anos antes tinha sido instaurada a Ditadura Militar e, na primeira página do Diário de Notícias de 3 de Março de 1928, as referências dissipam quaisquer dúvidas: «Este número foi visado pela comissão de censura.» No fundo da página esta fotografia e o título «Festa da Violeta. Até agora estão apurados 42 contos de reis.» O regime mostrava-se. A iniciativa tinha partido de Maria do Carmo Carmona na semana anterior. Trocar flores por donativos dos maiores industriais do país e assim recolher fundos para patrocinar a rede de orfanatos, que desde o final da I Guerra Mundial recebiam cada vez mais crianças.

