Vítimas encontradas em camião no Reino Unido serão vietnamitas

O Litlle Britain da BBC vai voltar para uma emissão especial de rádio, a propósito do Brexit, a que se vai chamar Little Brexit. O humor em torno da política é lugar-comum no tempo da história. No Reino Unido, nem a rainha Isabel lhe escapou e Little Brexit, agora, vai assentar como uma luva à atual situação britânica, to say the least (ou, no caso, the "littlest"..). O ator Matt Lucas até lembra fisicamente Boris Johnson e o Parlamento britânico habituou-nos já àquele funcionamento singular, em modo tão superlativo como irreverente e imprevisível, a que Bercow deu voz.