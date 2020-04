Veterano de 99 anos angaria milhões para o SNS britânico a andar no jardim

Um veterano de 99 anos da II Guerra Mundial arrecadou mais de 12 milhões de libras (13,7 milhões de euros) para ajudar o Serviço Nacional de Saúde britânico no combate à pandemia do coronavírus.

Tom Moore, um capitão que serviu na Índia, na Birmânia e Sumatra durante a II Guerra Mundial, lançou o desafio: percorrer a pé 100 vezes os 25 metros de comprimento de seu jardim antes de completar 100 anos, no final do mês.

Inicialmente planeava arrecadar 500 libras para o Serviço Nacional de Saúde, que cuidou dele quando partiu a anca e quando teve cancro.

Mas o veterano já superou a barreira dos 12 milhões de libras e completou o desafio no seu jardim em Bedfordshire, no sul da Inglaterra, com a ajuda do seu andarilho.

"É algo maravilhoso, para nossos médicos e enfermeiras que estão na linha de frente", afirmou, ao comentar a quantia arrecadada.

"Na guerra, havia soldados na linha de frente. Agora há médicos e enfermeiras de uniforme", declarou Tom Moore ao canal ITV. "Vamos superar tudo isto, sobreviveremos", completou.

Mais de 650 mil pessoas contribuíram para a campanha do veterano, o que gerou um fluxo intenso de doações e provocou o colapso do site usado, 'JustGiving'.

As últimas voltas ao jardim foram exibidas em direto pelas televisões britânicas e Moore teve direito a uma guarda de honra.

"Para todas aquelas pessoas que consideram a situação difícil: o sol vai voltar a brilhar por cima de vocês e as nuvens vão afastar-se", disse Moore, vestido com casaco e gravata e as suas medalhas de guerra.

O veterano recebeu doações e o apoio, entre outros, dos ex-jogadores de futebol Rio Ferdinand e Tony Adams, da campeã olímpica Kelly Holmes, além de outras personalidades, meios de comunicação e canais de televisão.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, disse que Moore era "uma inspiração" para todos neste tempo de pandemia. O coronavírus já fez quase 13 mil mortos no Reino Unido.