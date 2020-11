Tiroteio em centro comercial nos EUA faz oito feridos. Suspeito está em fuga

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas num tiroteio que ocorreu esta sexta-feira num centro comercial no estado de Wisconsin, nos EUA. Os feridos, entre os quais um adolescente, foram transportados para o hospital, confirmou a polícia de Wauwatosa.

O FBI e o gabinete do xerife do condado de Milwaukee informaram, através do Twitter, que os elementos das suas equipas estavam no centro comercial Mayfair, em Wauwatosa, a apoiar a resposta "ativa" da polícia local.

"A polícia está investigar ativamente um incidente no centro comercial Mayfair", lê-se na mensagem que a polícia de Wauwatosa publicou nas redes sociais. Esta força policial informa ainda que o centro comercial está encerrado e pede que sejam usadas vias alternativas por quem tem de passar pela zona.

O autarca de Wauwatosa, Dennis McBride, confirmou que há vários feridos, mas que nenhum corre risco de vida. Adiantou que o atirador está em fuga.

Ainda não está claro quantas pessoas foram feridas. O Milwaukee Journal Sentinel refere que algumas pessoas permaneceram dentro do centro comercial e que há, pelo menos, oito feridos, de acordo com a informação prestada por um agente no local.

O atirador ainda não terá sido identificado pelas autoridades.

A porta-voz do Hospital Froedtert, citada pela jornal, refere que a unidade hospitalar foi notificada de um tiroteio que ocorreu pouco depois das 15:00 (hora local) no espaço comercial Mayfair.

Testemunhas no local indicam que foram ouvidos múltiplos disparos por volta das 15:00, o que fez com que as pessoas que estavam no interior do centro comercial fugissem para as saídas ou para locais onde pudessem estar a salvo.

Em atualização