Várias pessoas esfaqueadas em Birmingham na Inglaterra

A polícia foi chamada às 00:30 por uma pessoa que tinha sido esfaqueada no centro da cidade, e pouco depois foi avisada de outros incidentes semelhantes. Os incidentes ocorreram numa zona da cidade conhecida pela vida noturna. As autoridades da segunda maior cidade da Inglaterra, no centro do país, disseram tratar-se de um "incidente grave", mas não sabem ainda dizer quantas pessoas ficaram feridas ou quão grave é o seu estado.

O prefeito de West Midlands, Andy Street, disse que os incidentes na área da Hurst Street "parecem estar relacionados". No entanto, a motivação ainda é desconhecida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi definido um perímetro de segurança, no centro da cidade. Ao amanhecer, a zona ficou calma. "As pessoas foram avisadas para continuar com seus negócios, mas permanecer vigilantes."

"Temos conhecimento de várias pessoas feridas, mas no momento não estamos em posição de dizer quantas ou a gravidade", informou a polícia de West Midlands. Segundo o comunicado, os serviços de emergência estão a trabalhar juntos no local, garantindo que os feridos recebam atendimento médico.

Posteriormente, a polícia garantiu não ter havido relatos de tiros, acrescentando: "Estamos cientes de alguns comentários de que foram disparados tiros, mas não é essa a informação que temos neste momento."

Entretanto, nas redes sociais começaram a surgir esta manhã imagens da polícia a deter alguns suspeitos nas ruas de Birmingham. Vários comentários referem que os desacatos tiveram origem em disputas entre gangues de jovens da cidade.

Na noite de sábado, muitas pessoas estavam sentadas em mesas ao ar livre, a comer e a beber. As ruas tinham sido fechadas ao trânsito devido às restrições do coronavírus.

À BBC, a testemunha Cara Curran, que trabalha num bar no Arcadian Center, contou que esta tinha sido uma das noites mais movimentadas desde o início do confinamento. Ela terminou o seu turno por volta da meia-noite e meia e estava a tomar uma bebida com os colegas quando ouviu "um grande estrondo e muita confusão". E acrescentou: "Havia várias pessoas a discuntir... pessoas de dentro de pubs e clubes vieram e começaram a ver o que estava a acontecer. Havia mulheres, homens, velhos, jovens, uma mistura de pessoas. Trabalho em bares há mais de dois anos, sempre vi muitas lutas, mas nada como esta noite. A linguagem corporal e o comportamento eram bem diferentes. A quantidade de coisas que ouvi que aconteceram esta noite no espaço de três horas, com os esfaqueamentos, os acidentes de carro e várias outras coisas, é um grande choque para mim."