Dia 27 de dezembro arranca a vacinação na União Europeia

Os estados da União Europeia estão a planear iniciar a vacinação contra a covid-19 a partir do dia 27 de dezembro. Quem o garantiu foi Jens Spahn, ministro da Saúde alemão, antes de uma reunião com a chanceler Angela Merkel e os executivos da farmacêutica BioNTech, que co-produzem a vacina com a Pfizer, que aguarda aprovação da Agência Europeia do Medicamento (EMA).

"Na Alemanha vamos começar, se a aprovação vier dentro do previsto, no dia 27 de dezembro. Os outros países da UE querem começar a partir de 27 de dezembro", disse Spahn.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia já tinha dito esta quarta-feira que estava previsto todos os países da UE começarem a vacinação no mesmo dia, tendo hoje garantido, através de uma publicação no Twitter, que "a vacinação vai começar em toda a UE a 27, 28 e 29 de dezembro". "Nós protegemos juntos os nossos cidadãos", acrescentou.

A EMA antecipou de dia 29 para a próxima segunda-feira a reunião do seu comité científico para aprovar a vacina Pfizer-BioNTech. Se for aprovada, a Comissão Europeia já disse que dará autorização para a sua comercialização no prazo de 48 horas, ou seja, na próxima quarta-feira.

Em Portugal, Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, admitiu esta quarta-feira, no Parlamento, que a Pfizer vai entregar menos 20% das vacinas que estavam previstas para o primeiro semestre de 2021. Uma situação irá prolongar a primeira fase da vacinação "até março ou abril", quando inicialmente estava prevista para estar concluída em fevereiro.

Certo é que o processo de distribuição de vacinas não vai contar com a contribuição das Forças Armadas. Foi o próprio Francisco Ramos que anunciou na audição na Assembleia da República. "É a empresa que vai entregar as vacinas. A distribuição no continente não será feita pelas Forças Armadas, a responsabilidade do processo de distribuição será dos elementos a colaborar connosco. Não serão veículos das Forças Armadas a fazer essa distribuição, será feita através de organizações e instrumentos certificados e licenciados para isso", assumiu.

As normas de administração da vacina serão conhecidas nas próximas horas, sendo a task-force dirigida por Francisco Ramos apresenta esta quinta-feira o plano que foi elaborado ao primeiro-ministro António Costa e só depois é que ele será tornado público.