Um belga está há 9 anos a receber pizzas que nunca pediu. "Quero que isto acabe"

Para os fãs de pizzas, talvez este caso insólito não provocasse tanto incómodo, mas, mesmo para um grande apreciador desta iguaria italiana a situação seria, no mínimo, estranha. É o que se pode dizer sobre o caso de Jean Van Landeghem, que está há 9 anos a receber pizzas à porta da sua casa, na cidade belga de Turnhout, sem nunca ter feito os pedidos de entrega ao domicílio.

Os entregadores de pizzas, mas também de hambúrgueres e asas de frango tocam à campainha deste belga reformado, de 65 anos, várias vezes por semana, mas também já aconteceu mais do que uma vez num só dia. Van Landeghem está cansado e farto desta situação. "Quero que isto acabe", diz.

Doente, com problemas de coração, este belga admite que às vezes assusta-se quando lhe tocam à campainha já depois da meia-noite, quando está a dormir. É mais uma pizza que não pediu. O ritual é sempre o mesmo, diz ao homem que lhe aparece à porta que não encomendou nada para entrega ao domicílio, pede-lhe para se ir embora e, no dia seguinte, vai à polícia.

Há quase uma década que isto acontece, mas ainda não foi possível saber quem será o responsável por tantas encomendas para entregar na morada de Van Landeghem. Desconhece-se também os motivos para tanta persistência em chatear o reformado belga, que vive sozinho.

"Nem sequer gosto de pizzas"

"Mais uma vez, quatro pedidos não solicitados chegaram à minha porta. Não tenho ideia da identidade do culpado ou a razão pela qual faz isto. Estou cansado da situação e quero que termine. Não consigo dormir por causa do stress", lê-se numa das denúncias que fez à polícia a que o El País teve acesso.

O jornal espanhol chegou à fala com Van Landeghem e relata que o belga mergulhou num estado de nervos com esta situação que parece não terminar. Tudo porque a campainha pode tocar a qualquer hora do dia para alguém lhe entregar comida que não pediu ou por simplesmente ouvir o barulho de uma mota a passar na rua. "Nem sequer gosto de pizzas", afirmou, saturado com a situação.

"Não consigo dormir. Começo a tremer de cada vez que ouço uma mota a passar na rua", afirmou o reformado ao jornal Het Laatste Nieuws.

Conta que já teve encomendas que lhe foram entregues às duas horas da madrugada e houve um dia que lhe apareceram à porta 10 estafetas, um dos quais queria entregar-lhe 14 pizzas.

"Tenho problemas cardíacos e levantar-me de repente às duas da manhã não é a melhor coisa ".

As encomendas são pagas na hora da entrega, mas Van Landghem não as deixa passar além da porta. A maioria dos pedidos é feita através da aplicação Takeaway.com, que permite esta opção de pagamento em dinheiro no ato da entrega. Uma situação que ajuda a pessoa que tem estado a fazer os pedidos, uma vez que usa diferentes emails e inscreve-se utilizando nomes como Michelle ou Marcel, escreve o El País.

"Isto custa dinheiro aos restaurantes, que têm que deitar fora a comida. Nesse dia das 10 entregas, eu fiz as contas: custou tudo 450 euros", explicou ao Het Laatste Nieuws. "

"Não pode ser uma piada porque dura há muito tempo",

A reportagem do jornal espanhol falou com Ali Akin, o proprietário de um dos restaurantes afetados, o Pizza Talia. Contou que depois de vários pedidos devolvidos, reuniu os seus funcionários e disse-lhes que mais nenhuma encomenda sairia do estabelecimento com destino à morada de Van Landghem. "Às vezes chegam novos funcionários que não o conhecem, ou estamos com uma centena de pedidos ao mesmo tempo e não percebemos", disse Akin, admitindo que nem sempre consegue evitar as entregas.

Os pedidos falsos são uma constante e atingem uma dimensão que faz desesperar o belga aposentado. Numa das queixas à polícia é referido que num dia, "entre as 19:45 e as 21:05, estafetas de cinco pizzarias diferentes bateram à porta".

"Não pode ser uma piada porque dura há muito tempo", considera Van Landeghem, que acalenta a esperança de que a divulgação do seu caso pelos media ajude a colocar um ponto final a este pesadelo. Desconhece-se a pessoa que faz os pedidos falsos e que continua a atormerntar este belga há quase uma década.