Tunísia: acidente com autocarro de turismo faz pelo menos 22 mortos

Pelo menos 22 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas num acidente rodoviário ocorrido hoje na região noroeste da Tunísia que envolveu um autocarro de turismo, informaram as autoridades locais, precisando que as vítimas são todas tunisinas.

Proveniente da capital do país, Tunes, e com destino para a zona de Ain Draham, que faz fronteira com a Argélia, o autocarro de turismo saiu da estrada, embateu contra um separador de ferro e resvalou para uma ravina quando passava pela região de Amdoun (noroeste), segundo explicou o Ministério do Interior da Tunísia.

A mesma fonte disse que o autocarro pertence a uma agência de viagens privada e estava a realizar "uma viagem turística de lazer".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Ministério do Turismo precisou, por sua vez, que todos os passageiros do autocarro, num total de 43, têm nacionalidade tunisina.

Segundo as agências internacionais, os "media' locais estão a mostrar imagens do autocarro tombado e danificado, nomeadamente com as janelas partidas.

O Ministério do Interior informou ainda que os feridos foram transportados para os hospitais das localidades de Amdoun e de Beja, para receber assistência médica de emergência.

A Tunísia tem uma das mortalidades rodoviárias mais elevadas do norte de África, só ultrapassada pela Líbia, com uma média de 24,40 vítimas mortais por cada 100 mil habitantes, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).