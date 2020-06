Trump perde na justiça. Livro de Bolton vai ser publicado

Um juiz dos EUA recusou este sábado impedir a publicação do livro do ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, no qual o presidente Donald Trump é descrito como corrupto e incompetente.

Apesar de admitir que Bolton parece não ter cumprido a sua obrigação de não divulgar assuntos confidenciais, o juiz Royce Lambert indica também que Bolton não causou prejuízos ao país.

"Embora a conduta unilateral de Bolton levante sérias preocupações de segurança nacional, o governo não conseguiu provar que travar a publicação é um remédio apropriado", escreveu o juiz.

O livro intitulado The Room Where it Happened (a sala onde aconteceu, numa tradução livre) é posto à venda na terça-feira (23 de junho), tendo já sido enviado para as livrarias de todo o país. Além disso, muitas das citações mais polémicas já foram divulgadas nos media.

Entre elas, por exemplo, a de que Trump terá pedido ajuda ao presidente chinês, Xi Jinping, para conseguir a reeleição em 2020.

Bolton, de 71 anos, ocupou o cargo de conselheiro de Segurança Nacional entre 9 de abril de 2018 e 10 de setembro de 2019, quando foi despedido por Trump.

O presidente já reagiu no Twitter à decisão do juiz, considerando que foi uma vitória para si, mas que o juiz nada podia fazer para travar a publicação de um livro que já vai a caminho das livrarias.